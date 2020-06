Bucatarii mobilate dupa preferinte aparte - 3 motive pentru care merita sa cautati o firma de proiectari

Nu este deloc un moft o astfel de abordare, ci mai degraba o necesitate. Fie ca vorbim despre dormitoare sau de bucatarii, mobila la comanda ofera posibilitati mai variate de a utiliza spatiul disponibil.Mobila de bucatarie la comanda spre exemplu este una din cele mai complexe proiecte. Asta pentru ca intr-un spatiu limitat este nevoie de functionalitate maxima si variata. Aici petrecem mult timp, iar activitatea desfasurata ar trebui sa tina cont de eficienta. Asadar, in mod clar cei cu care veti colabora trebuie sa se preteze in a putea realiza proiecte complexe. Prodesignart spre exemplu a gandit un pachet de avantaje pentru publicul larg. Nu taxeaza extra pentru a realiza masuratorile necesare. Executia dureaza intre 20 si 30 de zile, iar la final livrarea este gratuita pentru clientii din Bucuresti si zonele limitrofe. Orice comanda este insotita de garantia de 2 ani, iar pentru proiectarea 3D clientii au gratuitate.Cel mai probabil, mobila de bucatarie va include si dulapuri suspendate, deja o abordare clasica pentru a optimiza spatiul. Detaliile fac insa diferenta. Spre exemplu, insertiile de sticla, de oglinzi vor crea iluzia optica de spatiu mai extins. Pentru bucatariile inguste sunt de preferat dulapurile fara manere, cu sistem de inchidere/deschidere modern.Daca exista in plan optimizarea de costuri, tocmai aici, la mobila de bucatarie nu ar trebui sa se faca rabat de calitate. Spre exemplu, blatul, unul din cele mai scumpe si pretentioase elemente componente la un set de mobilier pentru bucatarii, este cel care poate schimba total imaginea.Lucios sau mat, in culori complementare sau contrastante, simplu sau cu posibilitate de incorporare a electrocasnicelor, acesta trebuie sa prezinte rezistenta la umiditate crescuta si temperaturi mai mari. In cazul unor bucatarii cu forma atipica, blatul poate fi nu drept, ci curbat de ce nu.Finsajele sunt si ele importante, de altfel cele care pot face diferenta intre un set de mobilier banal si unul elegant. Accentele metalice, manerele de calitate, plinta de asemenea pot face parte din setul de mobilier, insa unii impun plata separata pentru acestea.La Pro Design Art seturile de mobilier de bucatarie pot include si accesorii, de la sistemul de prindere a pieselor pana la picioare, balamale, glisierele spre exemplu. Chiar daca in majoritatea cazurilor clientul alege mai degraba dupa criterii de estetica, cand vede un set de mobilier complet montat, Cei de la Pro Design Art includ in pret si montajul tocmai pentru a oferi doritorilor imaginea finala de care s-au indragostit.Stil si functionalitate, la costuri rezonabile pare sa fie cazul ideal in care un cumparator ar alege sa comande mobila de bucatarie. Nu este imposibil de gasit, de aceea o recomandare este accesarea paginii prodesignart.ro.