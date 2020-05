IATA se opune distantarii sociale la bordul aeronavelor: Ar schimba fundamental economia aviatiei

* Controlul temperaturii pasagerilor, echipajului si angajatilor aeroporturilor;

* Implementarea unor proceduri de imbarcare/ debarcare menite sa reduca contactul cu alti pasageri sau cu echipajul;

* Limitarea deplasarilor in avion in timpul zborului;

* Dezinfectarea si igienizarea frecventa a aeronavelor; si

* Proceduri simplificate de catering, pentru reducerea deplasarii echipajului si a interactiunii cu pasagerii.

Pasagerii au interactiuni fata in fata limitate;

Scaunele ofera o bariera pentru transmiterea virusului;

Fluxul de aer, directionat de la tavan spre podea, reduce si mai mult potentialul de transmitere a virusului in cabina. In plus, debitele mari de aer preintampina raspandirea microparticulelor respiratorii infectate, asa cum se poate intampla in alte spatii inchise;

Dovezile sugereaza ca riscul de infectare la bordul aeronavelor este scazut. Purtarea mastilor de catre pasageri si echipaje va reduce riscul de transmitere care este deja mic, evitand in acelasi timp scumpirea dramatica a biletelor de avion, pe care ar aduce-o masurile de distantare sociala la bord."Siguranta pasagerilor si a echipajelor este primordiala. Industria aviatica lucreaza cu autoritatile si guvernele pentru a relua zborurile, in siguranta. Dovezile demostreaza faptul ca riscul de infectare la bordul aeronavelor este redus. Vor fi luate masuri suplimentare de protectie, cum ar fi purtarea mastilor de catre pasageri si echipaje. Trebuie sa oferim solutii care sa inspire incredere pasagerilor ca pot zbura in siguranta, pastrand totodata un cost accesibil al biletelor de zbor. Lipsa oricareia dintre acestea nu va avea niciun beneficiu pe termen lung" - a declarat Alexandre de Juniac, Directorul General si CEO al IATA.Masuri pentru reducerea riscului, oricum scazut, de infectare la bordIATA recomanda ca si actiuni de reducere a riscului, oricum scazut, de infectare la bordul aeronavelor, obligativitatea purtarii mastilor de protectie, atat de catre pasageri, cat si de catre echipaje.Pe langa masca, sunt propuse urmatoarele reguli temporare:Atunci cand vor fi eficiente si disponibile pe scara larga, testarile COVID-19 sau pasapoartele de sanatate ar putea fi, de asemenea, incluse ca masuri temporare de biosecuritate.IATA nu accepta impunerea masurilor de distantare sociala care ar lasa scaunele din mijloc neocupate. Dovezile, desi limitate, demostreaza faptul ca riscul de infectare la bordul aeronavelor este redus, chiar si fara masuri speciale.Exista mai multe motive pentru care noul coronavirus, raspandit in principal prin imprastierea in aer a microparticulelor respiratorii infectate, nu a dus la o crestere a numarului de infectari la bordul aeronavelor:Filtre de aer HEPA din dotarea aeronavelor moderne dezinfecteaza eficient aerul din cabina, asistate suplimentar de nivelul ridicat de circulatie al aerului proaspat.Mai mult, chiar daca va fi pusa in aplicare regula unui loc liber intre pasageri, aceasta nu va oferi o separare de 1 - 2m, asa cum recomanda autoritatile, latimea medie a scaunului fiind mai mica de 50 cm."Mediul din cabina aeronavelor face dificila, in mod natural, transmiterea virusurilor. Astfel se explica numarul redus de cazuri de infectare la bord. Scopul nostru imediat este de a creste suplimentar siguranta in aeronave, astfel incat pasagerii si echipajele sa revina cu incredere la calatoria cu avionul. Screeningul, acoperirea fetei si mastile de protectie sunt masuri pe care le recomandam. Insa pastrarea scaunul din mijloc neocupat, nu este o solutie." - a spus de Juniac.Pe termen lung, solutiile impotriva COVID-19 depind de stiinta medicala."Avem nevoie de un vaccin, un pasaport de imunitate sau de un test eficient COVID-19, care sa poata fi utilizate pe scara larga. Rezultatele cercetarilor sunt promitatoare, dar niciunul dintre acestea nu va fi disponibil inainte de a fi necesar sa relansam industria aviatica. De aceea trebuie sa fim pregatiti cu o serie de masuri care vor reduce riscul, deja scazut, de transmitere a virusului la bordul aeronavelor. Si trebuie sa fim atenti sa nu fortam o solutie radicala, ci sa putem adopta rapid masuri mai eficiente, care vor deveni, fara indoiala, disponibile." - a spus de Juniac.Impunerea masurilor de distantare sociala in aeronave ar schimba fundamental economia aviatiei, prin reducerea factorului de incarcare la maxim 62%. Aceasta este cu mult sub cel al limitei de profitabilitate a industriei, respectiv de 77%.Cu mai putine locuri de vandut, costurile biletelor ar creste brusc. Fata de 2019, tarifele ar trebui majorate dramatic - intre 43% si 54%, in functie de regiune - doar pentru a atinge limita de profitabilitate."Companiile aeriene lupta pentru supravietuire. Pastrarea scaunului din mijloc neocupat va creste costurile. Daca aceasta masura va fi compensata prin cresterea tarifelor, epoca calatoriilor accesibile va lua sfarsit. Pe de alta parte, in cazul in care companiile aeriene nu pot recupera costurile prin cresterea tarifelor, vor falimenta. Niciuna dintre acestea nu reprezinta o optiune buna atunci cand lumea va avea nevoie de conectivitate puternica pentru demararea recuperarii din criza economica devastatoare generata de COVID-19", a declarat de Juniac.