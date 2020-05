Blue Air anunta reluarea zborurilor regulate la inceputul lunii iulie 2020

Pana atunci, Blue Air va continua sa opereze zboruri la cerere si charter, in functie de reglementarile de calatorie specifice fiecarei destinatii si de cererea inregistrata pentru fiecare dintre acestea. Aceste zboruri sunt parte integranta a unui plan de adaptare la noile conditii economice, generate de restrictiile de mobilitate impuse de pandemie.In prezent, Blue Air opereaza zboruri la cerere spre si dinspre Irlanda (Dublin) si zboruri in regim charter spre orice destinatie, in masura in care sunt obtinute de catre clienti toate aprobarile de calatorie.Pentru rezervarile de zboruri organizate la cerere in aceasta perioada, pasagerii isi pot alege destinatia folosind sectiunea dedicata din website-ul Blue Air, Zboruri la Cerere, unde se vor inregistra pentru un zbor. Imediat ce restrictiile spre destinatia dorita vor fi ridicate si zborul va fi activat, vor fi anuntati referitor la datele posibile pentru calatorie si pot efectua plata online.Destinatiile acoperite, pe masura ce se ridica restrictiile, vor fi: Belgia (Bruxelles), Cipru (Larnaca), Danemarca (Copenhaga), Finlanda (Helsinki), Franta (Paris, Nisa, Lyon), Germania (Koln, Hamburg, Munchen, Stuttgart), Irlanda (Dublin), Israel (Tel Aviv), Italia (Roma, Florenta, Milano, Torino, Napoli), Marea Britanie (Londra, Liverpool), Norvegia (Oslo), Spania (Palma de Mallorca, Valencia, Malaga) si Suedia (Stockholm).In plus, odata cu ridicarea restrictiilor in Italia si Cipru, Blue Air va opera curse interne in Italia (de la Torino spre si dinspre Catania, Lamenzia, Napoli, Alghero, si Trapani) si Grecia - Cipru, pe rutele Larnaca - Atena si Larnaca - Salonic.Consultand sectiunea Zboruri la Cerere din website-ul Blue Air, pasagerii vor avea lista completa si actualizata a destinatiilor. In plus, Blue Air va promova activ respectivele curse in media si pe paginile sale de social media, dedicate.In ceea ce priveste zborurile regulate, Blue Air va reincepe activitatea cu un numar limitat de rute si frecvente, urmand sa reconstruiasca, etapizat, in timp, reteaua operationala.Blue Air a implementat protocoale solide de siguranta la bordul aeronavelor sale. Inca din luna februarie, cand in tara era confirmat un singur caz de infectare cu SARS-CoV-2, Blue Air a fost prima si singura companie aviatica din Romania ale carei aeronave au fost supuse zilnic procesului de nebulizare, folosind substante care sterilizeaza intreg spatiul in care sunt distribuite. Acest proces modern de sterilizare si dezinfectare va fi mentinut pe termen nelimitat.In plus, aeronavele Blue Air sunt dotate cu filtre de aer HEPA care capteaza peste 99,97% dintre microbii aerieni din aerul filtrat, iar pasagerilor le sunt puse la dispozitie masti si servetele cu alcool si gel dezinfectant.Ca o confirmare a corectitudinii si eficientei masurilor implementate, niciun membru al echipajelor Blue Air nu a fost infectat cu noul coronavirus, in pofida faptului ca in perioada de stare de urgenta, Blue Air a operat numeroase zboruri charter si de repatriere, inclusiv in tarile din zona rosie.Pentru pasageri, este obligatorie purtarea mastilor pe tot parcursul calatoriei, dezinfectarea mainilor, precum si evitarea deplasarilor in cabina, iar imbarcarea se face cu un singur bagaj de mana, de dimensiunile 55 x 40 x 20 cm si cu greutatea maxima de 10kg. Echipajele vor instrui pasagerii referitor la masurile de siguranta sanitara si se vor asigura ca acestea sunt respectate.In perioada suspendarii complete a zborurile regulate, Blue Air a intreprins toate demersurile pentru a asigura continuitatea activitatii sale in noul context de restrictii de zbor si cerere limitata, precum si obtinerea resurselor financiare necesare reluarii activitatii si redresarii strategice. In data de 23 aprilie, 2020 Guvernul Romaniei a aprobat inceperea procedurii pentru acordarea unui ajutor de stat sub forma de credit sau garantie pentru acoperirea pierderilor generate de oprirea activitatii datorate pandemiei de COVID-19."La Blue Air, de abia asteptam sa reluam zborurile pe masura ridicarii restrictiilor si obtinerii resurselor financiare necesare operarii unui orar de zbor predictibil. In aceasta perioada dificila am continuat sa zburam la cerere pentru a face posibile repatrierile sau deplasarile catre locul de munca - zboruri organizate de catre clientii nostri si aprobate de autoritati - precum si cargo pentru transportul de masti, echipamente medicale si alimente.Pentru a trece cu bine peste aceasta perioada, echipa Blue Air a demarat un plan riguros de adaptare la noile conditii economice, inclusiv optimizarea flotei si masura de somaj tehnic pentru peste 90% dintre colegi si reducerea salariilor pentru toti cei ramasi in activitate. Acesta este modul nostru de a ne arata, si in contextul acestei crize, angajamentul fata de profesia noastra, fata de Romania si fata de pasageri." spune Oana Petrescu, CEO Blue Air.