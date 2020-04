Airbus renunta la o noua linie de asamblare pentru cea mai bine vanduta aeronava, A321

In ianuarie, Airbus anuntase planul privind crearea liniei de asamblare, in urma cererii record pentru acest model, care este produs la fabrica din Hamburg, Germania. Aici, compania s-a confruntat cu dificultati legate de programul de lucru suplimentar si de complexitatea fabricarii celui mai ambitios avion cu un singur culoar al Airbus.Desi planul de a converti unitatea din Toulouse care produce modelul A380 nu se modifica, urgenta aplicarii planului a disparut, pe fondul presiunilor financiare provocate de criza, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul."Planurile noastre privind linie de asamblare de la Toulouse pentru modelul A321 line in Toulouse au fost suspendate. Cand vor creste din nou vanzarile, vom reveni la planurile initiale", a precizat un purtator de cuvant al Airbus.Industria aeronautica globala a fost grav lovita de raspandirea pandemiei de coronavirus. Multe companii aeriene si-au suspendat aproape in totalitate operatiunile comerciale iar unele au cerut ajutorul guvernului pentru a putea trece de saptamanile urmatoare.Vineri, Airbus a informat ca a primit, in primul trimestru al acestui an, 290 de comenzi nete pentru avioane si a livrat 122, in timp ce alte 60 de avioane au fost produse, dar nu au fost livrate deocamdata, din cauza evolutiei pandemiei.Airbus este lider european in furnizarea aeronavelor de tip petrolier, de lupta si de transport si a avioanelor dedicate misiunilor, precum si numarul unu in Europa in ceea ce priveste programul spatial si a doua cea mai mare companie din lume cu misiuni in spatiu.