Omniasig extinde acoperirea asigurarii de sanatate pentru cazul infectarii cu coronavirus

Astfel, asiguratorul ofera persoanelor asigurate o indemnizatie fixa, de 750 lei, in caz de diagnosticare, indiferent daca este necesara spitalizarea sau doar izolarea la domiciliu sau in alt spatiu special desemnat de autoritati.Totodata, se acorda o indemnizatie fixa de 1.500 lei pentru cazurile diagnosticate severe care necesita ingrijiri medicale in regim de terapie intensiva, intr-un spital de stat sau privat, indiferent de numarul de zile de spitalizare.De asemenea, fiindca in aceasta perioada deplasarile sunt restrictionate prin ordonantele militare emise de autoritati, Omniasig ofera persoanelor care au o asigurare de sanatate posibilitatea de a accesa servicii de consultanta medicala online sau la telefon, acoperind costul acestor servicii medicale la distanta, indiferent daca sunt accesate in clinici private din lista de parteneri a Omniasig sau in alte clinici private din Romania.Potrivit asiguratorului, aceasta extindere a acoperirilor politei de asigurare de sanatate se va acorda fara niciun cost suplimentar, intr-o prima faza, pentru lunile aprilie si mai 2020, urmand ca ulterior sa fie analizata oportunitatea prelungirii, in functie de evolutia pandemiei.Initiativa Omniasig vine in completarea donatiei de 50.000 de euro facuta Asociatiei Daruieste Viata, pentru achizitia echipamentelor necesare pentru spitalele din Romania in aceasta perioada.Omniasig Vienna Insurance Group este o societate administrata in sistem dualist, a carei conducere este asigurata de Directorat, sub supravegherea si coordonarea Consiliului de Supraveghere. Compania are un portofoliu de peste 100 de produse si o retea teritoriala extinsa.