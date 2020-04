Wizz Air concediaza si reduce salarii in conditiile in care avioanele sunt blocate la sol

Wizz Air, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa Centrala si de Est, a precizat ca cele 1.000 de locuri de munca eliminate reprezinta echivalentul a 19% din personalul sau. De asemenea, salariile pilotilor, personalului insotitor si angajatilor din birouri vor fi diminuate, in medie, cu 14%. Directorul general Jozsef Varadi si ceilalti membri ai Consiliului director vor suferi o scadere a salariilor cu 22%.In prezent, Wizz Air opereaza la 3% din capacitate si compania sustine ca dispune de lichiditati in valoare de 1,5 miliarde de euro, ceea ce ii confera o pozitie financiara solida. Analistii de la Citi sustin ca Ryanair si Wizz Air vor fi singurele mari companii aeriene din Europa care nu vor fi nevoite sa recurga la o refinantare.Pandemia de coronavirus a paralizat transportul aerian, singurele zboruri care mai opereaza avand drept scop repatrierea cetatenilor.Aeroportul Heathrow din Londra, in mod traditional cel mai aglomerat din Europa, estimeaza ca in luna aprilie numarul pasagerilor va scadea cu peste 90% comparativ cu luna aprilie a anului trecut.Inainte de pandemie, Wizz Air oferea zboruri pe 700 de rute de la 25 de baze, ce asigurau conexiunea intre 155 de destinatii din 45 de tari.