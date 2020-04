Operatorul aerian german Condor va primi credite de 550 milioane de euro

"Compania este viabila din punct de vedere operational, este profitabila in conditii normale si are perspective bune", a declarat Peter Altmaier.Intr-un comunicat separat, Condor a precizat ca va primi un credit de 294 milioane de euro, ca ajutor pentru atenuarea impactului pandemiei de coronavirus (COVID-19), si inca 256 milioane de euro pentru a refinanta complet un credit punte primit dupa falimentul firmei mama Thomas Cook, in luna septembrie a anului trecut.In conditiile in care zborurile sunt anulate din cauza restrictiilor de calatorie, cele aproape 60 de avioane ale Condor sunt tinute la sol si compania a cerut ajutor de stat.Condor, companie care concureaza cu Lufthansa si TUI fly, a inregistrat profituri in ultimii ani si este un partener important de afaceri pentru touroperatorii germani. In ultima perioada, angajatii Condor au fost nevoiti sa accepte unele restructurari pentru a face compania mai atractiva pentru un cumparator. Obiectivul directorului general Ralf Teckentrup a fost acela de a imbunatati perspectivele de profit prin reducerea costurilor si, daca este posibil, sa vanda compania ca o singura entitate.