Companiile aeriene vor pierde 55% din venituri din cauza pandemiei

Restrictii interne severe care dureaza trei luni

Unele restrictii privind calatoriile internationale care se extind dincolo de primele trei luni

Impact mondial sever, inclusiv in Africa si America Latina (care au avut o prezenta redusa a bolii si se previziona o afectare mai redusa, in analiza din luna martie).

Dezvoltari economice generale: lumea se indreapta spre recesiune. Socul economic al crizei COVID-19 este de asteptat sa fie cel mai sever in al doilea trimestru, atunci cand se estimeaza ca PIB-ul va scadea cu 6% (comparativ, PIB-ul a scazut cu 2% la varful crizei financiare globale). Cererea pe zborurile comerciale urmareste indeaproape evolutia PIB. Impactul reducerii activitatii economice numai in T2 ar conduce la o scadere de 8% a cererii in trimestrul al treilea.

Restrictii de calatorie: restrictiile de calatorie vor aprofunda impactul recesiunii asupra cererii de calatorie. Cel mai sever impact este de asteptat sa fie in al doilea trimestru. La inceputul lunii aprilie, numarul zborurilor la nivel global era in scadere cu 80% fata de 2019, in mare parte din cauza restrictiilor de calatorie impuse de guverne pentru a combate raspandirea virusului. Pietele interne ar putea sa inregistreze o crestere a cererii incepand din trimestrul al treilea, intr-o prima etapa de ridicare a restrictiilor de calatorie. Cu toate acestea, pietele internationale vor inregistra o crestere mai lenta, deoarece se pare ca guvernele vor pastra aceste restrictii de calatorie mai mult timp.

Sprijin financiar direct transportatorilor de pasageri si de marfa pentru compensarea veniturilor reduse si a lichiditatii atribuite restrictiilor de calatorie impuse de pandemia de COVID-19;

Imprumuturi, garantii de imprumut si sprijin pentru piata obligatiunilor corporative de catre guverne sau banci centrale. Piata obligatiunilor corporative este o sursa vitala de finantare pentru companiile aeriene, dar eligibilitatea obligatiunilor corporative pentru sprijinul bancilor centrale trebuie extinsa si garantata de guverne pentru a oferi acces unei game mai largi de companii.

Scutire de impozite: rambursari la impozitele pe salarizare platite la zi in 2020 si /sau o prelungire a conditiilor de plata pentru restul anului 2020, impreuna cu renuntarea temporara la impozitele pe bilete si alte taxe impuse de guvern.

Pe 24 martie, IATA estima o pierdere a veniturilor de 252 miliarde de dolari (-44% fata de 2019), intr-un scenariu cu restrictii severe de calatorie, care dureaza trei luni.Cifrele actualizate reflecta o adancire semnificativa a crizei si reflecta urmatorii parametri:In 2020, cererea pe segmentul de zboruri comerciale (intern si international) este de asteptat sa scada cu 48% fata de 2019. Cele doua elemente principale care conduc la acest aspect sunt:"Perspectivele industriei sunt din ce in ce mai sumbre. Amploarea crizei face putin probabila o recuperare accentuata in forma de V. In termeni realisti, va fi o recuperare in forma de U, cu calatoriile interne revenindu-si mai repede decat piata internationala. Am putea asista la o injumatatire a veniturilor din zboruri comerciale. Aceasta ar reprezenta o pierdere de 314 miliarde de dolari. Unele guverne au intensificat masurile de salvare financiara, dar situatia ramane critica.Companiile aeriene vor utiliza rezerve de numerar de 61 de miliarde de dolari doar in al doilea trimestru. Aceasta pune in pericol 25 de milioane de locuri de munca dependente de aviatie. Si fara ajutor urgent, multe companii aeriene nu vor supravietui pentru a sustine recuperarea economica ", a declarat Alexandre de Juniac, Director General si CEO al IATA.Guvernele trebuie sa includa aviatia in pachetele de stabilizare. Companiile aeriene sunt nucleul unui lant valoric care creeaza aproximativ 65,5 milioane de locuri de munca in intreaga lume. Fiecare dintre cele 2,7 milioane de locuri de munca ale companiilor aeriene sustine inca 24 de locuri de munca in economie."Ajutorul financiar pentru companiile aeriene ar trebui sa fie o masura prioritara pentru guverne. Sprijinirea companiilor aeriene va mentine lanturile vitale de aprovizionare in timpul crizei. Fiecare loc de munca salvat la o companie aeriana va mentine inca 24 de persoane angajate. Si aceasta va oferi companiilor aeriene o sansa de lupta, ramanand intreprinderi viabile, care sunt gata sa conduca redresarea, conectand economiile atunci cand pandemia va fi sub control. In cazul in care companiile aeriene nu sunt gata, efectele economice negative ale COVID-19 vor fi prelungite inutil", a spus de Juniac.