Top retaileri alimentari: De unde isi umplu romanii cosurile?

Astfel, cifra de afaceri a retail-ului alimentar din Romania a fost de 107 miliarde de lei in 2018, cu aproape 67% mai mare decat nivelul din 2009 si 9,6% fata de 2017, potrivit celei mai recente analize KeysFin.Mai mult, specialistii KeysFin estimeaza depasirea pragului de 112 de miliarde de lei in 2019, pentru ca in 2020, ritmul de crestere sa se dubleze cel putin, la aproape 125 de miliarde de lei, pe fondul panicii cumparatorilor din ultimele saptamini, care s-au temut de disparitia anumitor produse si au lasat goale rafturile multor magazine."Dublarea ritmului de crestere va duce la un maximum istoric pentru retailul alimentar, unul dintre segmentele cel mai putin afectate de pandemie. Cu toate acestea, retail-ul alimentar este o piata dictata de jucatorii mari, iar magazinele mici rezista in general doar cand acopera cererea in puncte in care cei mari nu ajung. In perioada urmatoare, micii intreprinzatori vor avea mai multe sanse de reusita daca vor primi sustinere din partea autoritatilor si daca romanii isi vor schimba obiceiurile de consum, alegand sa cumpere mai multe produse romanesti si din mai multe formate de magazine, atat hypermaket-uri sau alte formate ale retail-ului alimentar modern, cat si magazine mici, ale unor comercianti locali", a declarat Roxana Popescu, Managing Director al KeysFin, unul din cei mai importanti furnizori de solutii de business information din Romania.In 2018, cele mai mari 10 companii din retail-ul alimentar au avut o cifra de afaceri cumulata de 57 de miliarde de lei, generand peste 53% din cifra de afaceri totala a industriei.Liderul pietei de retail alimentar continua sa fie, cu o cifra de afaceri de 10,9 miliarde de lei si o cota confortabila de piata de peste 10%. Compania germana este si cel mai profitabil jucator din piata, inregistrand un profit net de 788 milioane de lei, cu 18% mai mult decat in 2017, si, totodata. reprezinta cel mai mare contributor* la bugetul statului: 233 milioane de lei in 2018.In clasamentul companiilor din retail-ul alimentar dupa cifra de afaceri, s-a produs o rocada in top cinci, astfel caa urcat pe locul al doilea, inaintea, care se claseza pe pozitia a treia, iareste inlocuit pe locul 4 de, care ajunge pentru prima data in acest top.Primii 5 jucatori ai industriei de retail alimentar de au contribuit cu aproape 660 de milioane de lei la bugetul statului in 2018, ceea ce constituie 42% din totalul de 1,6 miliarde de lei din industrie.Industria de retail alimentar numara peste 229 mii de angajati in 2018, dintre care cei mai multi lucrau pentru PROFI ROM FOOD SRL, respectiv 13.578 din acestia.Cresterea afacerilor din retail-ul alimentar a fost insotita si de o evolutie accentuata a profitabilitatii. In 2018, profitul net al companiilor din domeniu a inregistrat o crestere cu 8% in comparatie cu anul precedent si a fost cu 224% mai mare decat in 2009, insumand aproape 3,8 miliarde de lei. Primii 5 jucatori au inregistrat cumulat un profit net de 1,8 miliarde de lei, ceea ce a constituit 47,5% din total, in 2018.Rezultatul net (profit minus pierdere neta) s-a imbunatatit semnificativ de la o pierdere de peste un miliard de lei in 2011, la un rezultat net pozitiv de 2,6 miliarde de lei inregistrat la nivelul anului 2018.Dintre cele aproape 55.000 de companii analizate, mai putin de jumatate 23,9 mii (43%) au obtinut profit, 20,3 mii (37%), fiind in pierdere, iar restul avand un rezultat nul in 2018.In ceea ce priveste numarul firmelor din retailul alimentar, acesta a scazut cu 2,2% in comparatie cu anul 2017 si cu 14% fata de 2009, ajungand la 54,9 mii de companii in 2018, potrivit datelor furnizate de Ministerul Finantelor Publice. Analistii KeysFin estimeaza ca procesul de consolidare a industriei a continuat in 2019, iar pandemia de COVID 19 va contribui la accentuarea acestuia in 2020.Retailul alimentar va fi insa la nivel agregat unul dintre segmentele cel mai putin afectate de pandemie alaturi de Farma, Sanatate&asistenta sociala, IT&C, Agricultura (dependenta insa de conditiile meteo) si distribuitorii de energie&gaze si cei de apa& salubritate. Potrivit datelor Registrului Comertului, in Romania cel mai mare numar de companii suspendate s-a inregistrat in 2009, cand 134 mii firme au apelat la aceasta procedura. In 2019 numarul de companii suspendate a scazut cu 22% fata de 2018 si a fost cu 90% sub maximul istoric, ajungand la 14 mii.La nivelul intregii economii, pentru primele doua luni din 2020, datele furnizate de Registrul Comertului indica o scadere a numarului de suspendari cu 37% comparativ cu anul 2019, la 2.216 companii.Mai mult, luand in considerare informatiile centralizate de analistii KeysFin pana in acest moment, in primul trimestru din 2020, inclusiv luna martie, numarul de suspendari s-a situat in apropierea nivelului din aceeasi in perioada a anului trecut, respectiv la aproximativ 4.200 de companii (cele mai multe din comert, activitati profesionale si industria prelucratoare), ceea ce arata ca antreprenorii romani nu s-au grabit sa-si suspende imediat activitatea. Cu toate acestea, analistii KeysFin estimeaza ca numarul suspendarilor va creste semnificativ in trimestrul al doilea.Pandemia de Coronavirus a adus cu ea o cerere crescuta pentru produsele de baza, la care retailerii locali s-au adaptat rapid prin suplimentarea imediata a stocurilor, campanii ample de informare, preventie si responsabilizare a populatiei (prin intermediul spoturilor radio, la televizor, mesaje online, dar si in magazine, prin signalistica amplasata pe podea, geamuri si in zonele de trafic). ) si prin eforturi crescute de igienizare a spatiilor. In plus, retailerii au mizat si pe dezvoltarea accentuata a unui segment devenit esential peste noapte: comertul online cu livrare la domiciliu.Cu toate acestea, cererea crescuta de produse a dus initial si la cresterea preturilor. Astfel, potrivit unei analize realizate de Consiliul Concurentei in martie, pe baza datelor din Monitorul Pretului, salamul, rosiile proaspete, laptele si merele s-au scumpit cel mai mult in luna martie a acestui an. Astfel, daca un litru de lapte costa 3,94 lei in decembrie 2019, acesta ajunsese sa coste 4,95 lei in 23 martie 2020.Marii retaileri au reactionat rapid la sesizarile clientilor cu privire la scumpiri si au facut un angajament de a plafona preturile la produsele de baza. Primul a fost CARREFOUR ROMANIA care a anutat recent ca plafoneaza preturile pentru 500 de produse de baza pana de Paste, fiind urmat de MEGA IMAGE.