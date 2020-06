Campania #FarfuriiLaDatorie a livrat peste 10.000 de portii de mancare cadrelor medicale din Capitala pe durata starii de urgenta

Conectati online, mobilizati pentru un scop comun!Inceputul anului 2020 a fost unul promitator pentru zona de food delivery, iar schimbarea din mers a strategiilor proaspat gandite a fost un exercitiu greu, mai ales ca a venit pe fondul unei pandemii. Yellow.Menu si-a dorit sa ajute spitalele din prima linie si a reusit in acelasi timp sa asigure o activitate constanta pentru a isi pastra angajatii din bucatarie si livratorii.,,Am reusit sa ne mobilizam impreuna si sa ne unim fortele pentru a-i sprijini pe cei care s-au luptat si se lupta in continuare sa salveze vieti, oferindu-le un mic ajutor zilnic, o masa calda care sa le intareasca fortele. Multumim tuturor celor care ne-au fost alaturi, atat oameni generosi care s-au implicat de acasa si au vrut sa ajute, cat si oameni din companii, care au raspuns atat de prompt apelului nostru si cu ajutorul carora #FarfuriiLaDatorie a facut o diferenta. Sunt recunoscator in special fata de Impetum Group, care prin implicarea activa inca de la inceput si-a aratat solidaritatea fata de comunitate si fara de care aceasta campanie nu ar fi fost posibila" - a declarat Madalin Negru, administrator Yellow.Menu.Yellow.Menu si Impetum Group, primul grup romanesc dedicat misiunii de a maximiza valoarea de business din oricare etapa din viata unei companii, au mobilizat la datorie peste 10.000 de farfurii in cele aproximativ doua luni de campanie. Au fost donate 3175 de portii de mancare, dintre care 2104 prin intermediul platformei Yellow.Menu, iar 1071 de mese calde au fost asigurate de catre companii.EOS KSI Romania a trimis 500 de farfurii la datorie, in timp ce angajatii companiei Servier Pharma s-au mobilizat in nume propriu si au donat 500 de mese calde.Alaturi de noi in campania #FarfuriiLaDatorie au luat parte si cei de la Albalact, care ne-au asigurat necesarul de produse lactate, Inbox Solutions, ce ne-au oferit cutii termoizolante pentru transporturi in siguranta si Line Agency Romania, pe partea de comunicare si implementare a campaniei.