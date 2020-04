Noile tendinte in materie de HR: Experientele angajatilor conteaza! #Interviu

Pentru inceput, as vrea sa vorbim despre cum arata piata muncii, in acest moment, in Romania?

In conditiile in care multi specialisti au plecat in cautarea unui job mai bine platit, in conditii mult mai bune, ce fac companiile pentru a atrage cei mai buni angajati?

Odata adusi in companie, ce fac cei mai buni angajatori pentru a-si pastra oamenii?

Dialogul constant cu angajatii

Intelegerea diferentelor dintre generatii si adaptarea modelului de leadership

Tehnologie usor de consumat

Cultura organizationala bazata pe merit si respect

Flexibilitatea oferita de angajator

Ce inseamna, mai exact, ca exista o stransa legatura intre experientele pe care le au angajatii la locul de munca si rezultatele de business ale companiei

Cum se integreaza noua generatie de angajati, cei nativi digital, in piata romaneasca a muncii?

Care e secretul fidelizarii acestor tineri?

Intreaga lume trece printr-o perioada dificila, in acest moment. In ce fel credeti ca se va schimba piata muncii in urmatorul an? Ce sfaturi aveti pentru angajatori, in acest sens?

In continuare, dialogul constant cu angajatii, intelegerea diferentelor dintre generatii, cultura organizationala bazata pe merit si respect, tehnologia si flexibilitatea oferita de angajator sunt cateva ancore in retentia si implicarea angajatilor.Si totusi, asta nu mai este de ajuns. Avand in vedere contextul actual, toate companiile si organizatiile de la nivel mondial se adapteaza, se reinventeaza si pun bazele unei noi normalitati. Daca ne uitam la piata muncii din Romania, asa cum era acum o luna, aceasta se afla inca de pe atunci intr-o continua schimbare.Rata somajului din Romania este la 2.97% conform ANOFM, fiind printre cele mai mici valori din Uniunea Europeana, ceea ce indica faptul ca exista, intr-adevar, un "razboi" la nivel local pentru resursa umana. Companiile trebuie sa invete si sa aplice strategii noi de atragere si retentie a angajatilor. Crearea unei culturi organizationale atractive a devenit o prioritate pentru companii.Totodata, am observat ca in ultima perioada companiile investesc din ce in ce mai mult in oamenii din organizatii prin implementarea solutiilor destinate resurselor umane, pentru ca au constientizat beneficiile si faptul ca exista o stransa legatura intre experientele pe care le au angajatii la locul de munca si rezultatele de business ale companiei.Partenerii nostri de la PWC au realizat un studiu din care a reiesit ca in urmatorii zece ani, 600.000 de locuri de munca din Romania vor fi afectate de transformarea digitala generata de noile tehnologii. Potrivit raportului, 275.000 angajati trebuie sa-si imbunatateasca abilitatile digitale deoarece automatizarea si introducerea Inteligentei Artificiale o sa elimine treptat activitatile repetitive.Un rezultat neasteptat al COVID-19 este faptul ca organizatiile realizeaza beneficiile transformarii digitale rapide. Invatarea la domiciliu devine principala experienta educationala. La momentul actual, un aspect important pe langa asigurarea continuitatii business-ului, este focusul pe invatare si dezvoltare noilor aptitudini.Oamenii nu mai cauta doar un salariu competitiv, ei se uita si la alte aspecte precum sprijinirea educatiei viitoare sau posibilitatea de a obtine referinte bune de la actualii angajatori. Aceste aspecte sunt punctate intr-un studiu Ejobs la care au raspuns nu doar profesionisti cu experienta, dar si sudenti aflati in cautarea primului job.Generatia Z si Mileniallii pun un accent foarte mare pe modelul de leadership al organizatiei si pe tehnologiile la care au acces. In acelasi timp, pentru a-si imbunatati pozitia pe piata muncii, companiile ofera angajatilor din ce in ce mai multe beneficii. Devine important pentru organizatii sa masoare constant parerea angajatilor despre beneficiile la care au acces. In ultimele luni, am demarat tot mai multe discutii cu firme din Romania pentru implementarea solutiei Qualtrics Benefit Optimizer, care face tocmai acest lucru: identifica cel mai potrivit pachet de beneficii, in functie de analiza si feedbackul angajatului.Cel mai mare avantaj competitiv in economia moderna este dat de forta de munca pozitiva si implicata, iar companiile trebuie sa se gandeasca serios la crearea unor medii de lucru cat mai atractive si "sanatoase", pentru ca bunastarea angajatilor trebuie sa reprezinte o prioritate.Consider ca exista 5 elemente cheie care pot imbunatati rata de retentie si implicarea angajatilor:Noile tendinte din zona resurselor umane se concentreaza intr-adevar pe experienta angajatului la locul de munca si posibilitatea de a lua decizii de business pe baza unor date exacte, accesate in timp real.Dupa cum stiti, traim cu totii in Economia Experientelor, ceea ce inseamna ca alegerile pe care le facem au la baza experientele pe care le avem cu un produs, un brand sau o companie. S-a observat faptul ca exista o stransa legatura intre rezultatele de business ale unei companii si experienta angajatilor de la locul de munca. Ganditi-va ce legatura stransa exista intre experienta angajatilor si cea a clientilor!Reusind sa imbunatatim experientele angajatilor nostri, acestia pot deveni ambasadori ai companiei. Se numeste The Experience Gap.Noi le sugeram clientilor setarea unor momente care conteaza in cadrul companiei lor, spre exemplu procesul de onboarding, interviul de exit, beneficiile pe care le primesc angajatii, si ascultarea constanta a angajatilor in acele momente, pentru a avea posibilitatea de imbunatatire in timp real a procesului si a experientei pe care o creaza.Fiecare generatie isi lasa propria "amprenta" asupra mediului de munca prin prisma experientelor sale sociale, politice, financiare si tehnologice. Anul acesta, milenialii si membrii generatiei Z vor reprezenta peste 50% din forta de munca la nivel mondial. Acest segment al fortei de munca este obisnuit sa aiba tehnologia integrata in viata de zi cu zi.Mai mult de jumatate dintre membrii acestei generatii petrec peste 10h/zi conectati la mediul online. Acesti angajati isi aduc preferintele tehnologice la munca si vor ca angajatorul sa vorbeasca aceeasi limba cu ei.Noile generatii de angajati trebuie sa rezoneze cu tehnologia implementata in cadrul unei companii inca de la primele interactiuni cu aceasta. Tehnologia la locul de munca trebuie sa ii urmareasca pe aceastia in intregul lor parcurs, de la recrutare si onboarding, la partea in care le este evaluata performanta constant, sau doresc sa isi schimbe rolul in cadrul companiei. In plus, o zona de colaborare sociala in cadrul companiei este foarte importanta.In Romania, observam constant eforturile companiilor in a se adapta la noile generatii de angajati. Acestia nu sunt atat de "statornici" in ceea ce priveste un loc de munca, tocmai pentru ca se afla intr-o continua cautare a opotunitatilor unice, personalizate si inovative. Potrivit celor de la Gallup, 60% dintre Millenniali ar aplica la un job nou chiar acum, iar Gen Z este generatia cel mai dificil de pastrat intr-o organizatie.Experienta superioara, unica si personalizata pentru fiecare angajat in parte. Tehnologia la locul de munca trebuie sa fie la fel de intuitiva si usor de folosit ca cea utilizata de ei in restul zilei.Spre exemplu social media. Totodata, flexibilitatea, posibilitatea de a lucra remote, oportunitatile de dezvoltare prezentate transparent sunt la fel de importante.Un numar mare de angajati lucreaza in aceasta perioada de acasa. Multi pentru prima data, iar majoritatea nu stiu cum sa lucreze de acasa si sa fie productivi. Angajatii se pot simti coplesiti, incarcati de situatia generala si foarte incerti cu privire la situatia lor personala sau profesionala.In perioadele de distantare sociala devine si mai crucial pentru companii sa imbunatateasca comunicarea si legatura cu angajatii lor, sa verifice continuu starea angajatilor, sa comunice in mod regulat, sa ia in serios preocuparile, feedback-ul, sentimentele si provocarile oamenilor lor.Am vazut in ultimele zile cum tot mai multe companii IT ofera "software for free" in aceasta perioada. Una din initiativele SAP si ale colegilor de la Qualtrics este accesul gratuit oferit in acest moment la Remote Work Pulse Aceasta solutie ajuta companiile, indiferent de marimea, veniturile sau numarul de angajati, sa inteleaga daca organizatia lor este pregatita pentru aceasta schimbare si daca angajatii au ce le trebuie pentru a se adapta cu succes la noul mod in care ne desfasuram activitatea.Potrivit Eurostat, Romania este tara in care se investeste cel mai putin in formarea si invatarea continua. Momentul actual ne permite sa alocam mai mult timp ca de obicei pentru a invata, a dezvolta noi competente sau pentru a parcurge cursurile obligatorii de securitate, sanatate sau conformitate.Cu siguranta aceasta perioada va schimba piata muncii intr-un mod cu care nu ne-am mai confruntat. Ramane in puterea noastra sa ne adaptam, sa avem un dialog constant si transparent cu compania la care lucram si sa sustinem impreuna depasirea acestui moment.