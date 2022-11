La ce interval este obligat angajatorul sa realizeze salariatilor medicina muncii in Bucuresti?

Indiferent de locul in care urmeaza sa lucrezi, angajatorul iti va solicita sa efectuezi examenul de medicina muncii, proces care va fi reluat periodic.

Realizarea examenului de medicina muncii este obligatorie si nu poate fi trecuta cu vederea. Omiterea efectuarii periodice a acestei testari a angajatilor poate atrage dupa ea sanctiuni severe din partea ITM (Inspectoratul Teritorial de Munca). Medicina muncii este o specialitate importanta, al carei rol principal este de a proteja sanatatea angajatilor la locul de munca.

Medicii specialisti in acest domeniu se ocupa cu prevenirea afectiunilor care pot fi provocate de mediul de lucru, au responsabilitatea identificarii bolilor profesionale, sunt implicati direct in managementul afectiunilor cauzate de conditiile improprii de desfasurare a activitatii si se asigura de sanatatea lucratorilor, in vederea cresterii eficientei acestora.

Odata realizata medicina muncii Bucuresti, specialistii pot propune strategii eficiente care pot preveni accidentele de munca si pot reduce riscul aparitiei bolilor profesionale. De asemenea, medicul specialist este si cel care are obligatia de a instrui angajatii cu privire la normele de siguranta in munca, la masurile igienico – sanitare pe care acestia trebuie sa le respecte pentru a preveni unele afectiuni, dar si legat de masurile elementare de prim-ajutor.

Examenul de medicina muncii in Bucuresti se poate realiza la o clinica autorizata in efectuarea acestui tip de servicii, precum Standard Med, cu site-ul fisamedicala.info. In cadrul clinicii autorizate, in conformitate cu legislatia in vigoare, angajatorul are asigurata toata gama de servicii medicale necesare angajarii, mentinerii in functie, reluarii activitatii sau atestarii profesionale si consilierii angajatilor in privinta respectarii unui standard inalt de sanatate si securitate la locul de munca si, implicit, in scopul imbunatatirii performantei angajatilor.

La ce interval se repeta examenul de medicina muncii in Bucuresti?

Frecventa examenului medical periodic de medicina muncii este stabilita prin fisele intocmite conform modelului prevazut in anexa nr. 1 si poate fi modificata numai la propunerea medicului specialist de medicina muncii, cu informarea angajatorului (art. 21 din HG 355/2007, cu modificarile si completarile ulterioare).

Conform art. 37 din acelasi act normativ, dosarul medical si fisa de expunere la riscuri profesionale se pastreaza la structura de medicina muncii unde s-au efectuat examenele medicale de angajare si examenul medical periodic.

Tipuri de examen medical periodic de medicina muncii in Bucuresti:

examenul clinic general – se pune accentul pe acordarea unei atentii deosebite pe anumite aparate si sisteme;

– se pune accentul pe acordarea unei atentii deosebite pe anumite aparate si sisteme; examenele de laborator si paraclinice – acestea sunt efectuate in functie de factorul nociv profesional la care este expus lucratorul respectiv sau profesia / ocupatia / functia detinuta;

– acestea sunt efectuate in functie de factorul nociv profesional la care este expus lucratorul respectiv sau profesia / ocupatia / functia detinuta; examenul medical periodic anual – in acest caz, intervalul dintre doua verificari medicale periodice nu depasete 12 luni.

Examenul medical periodic de medicina muncii Bucuresti are ca scop:

confirmarea sau infirmarea la perioade de timp stabilite a aptitudinii in munca;

depistarea aparitiei unor boli care constituie contraindicatii pentru activitatile si locurile de munca cu expunere la factori de risc profesional;

diagnosticarea bolilor profesionale;

diagnosticarea bolilor legate de profesie;

depistarea bolilor care constituie risc pentru viata si sanatatea celorlalti lucratori la acelasi loc de munca;

depistarea bolilor care constituie risc pentru securitatea unitatii, pentru calitatea produselor sau pentru populatia cu care lucratorul vine in contact prin natura activitatii sale (art. 19 si 20 din HG nr. 355 / 2007).

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.