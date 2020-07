Iluminatul la locul de munca: ce impact are lumina asupra productivitatii si concentrarii angajatilor

Un studiu recent realizat de Philips arata ca exista o legatura puternica intre lumina si ritmul circadian - ciclul de aproximativ 24 de ore care are loc la nivel fizic, mintal si comportamental, ca raspuns al organismului la alternanta lumina-intuneric din mediul inconjurator.Lumina are un impact puternic la nivel afectiv, reducand starile de depresie si imbunatatind starea de spirit, precum si nivelul de energie, vigilenta si productivitatea.Cercetatorii considera ca oamenii sunt programati genetic sa functioneze mai bine in conditii de iluminare specifice spatiului in care isi desfasoara activitatea.De exemplu, intr-o fabrica ar trebui folosite. Tavanul inalt, suprafetele extinse, ferestrele putine la numar si numeroasele rafturi inalte sunt factori care influenteaza distributia luminii intr-un spatiu industrial.Pe de alta parte, intr-un birou unde sunt folosite computere foarte des este esential ca sursa de iluminare sa fie una de calitate, cat mai aproape de cea naturala, pentru a atenua efectul luminozitatii ecranului asupra ochilor angajatilor. Cele mai potrivite tipuri de becuri, asemanatoare cu lumina naturala, sunt cele cu tehnologie LED.Desi nu intotdeauna constientizeaza efectele pe care lumina le are asupra starii de sanatate, cei mai multi angajati care isi desfasoara activitatea intr-un spatiu iluminat necorespunzator resimt, in timp, anumite probleme.Iluminatul dur de la locul de munca este, de regula, una dintre cauzele migrenelor si a durerilor de cap. Daca un angajat intampina astfel de probleme, resimte un disconfort care il impiedica sa fie productiv si motivat.Mai mult decat atat, daca angajatii au nevoie de ingrijire medicala pentru tratarea problemelor cauzate de iluminatul defectuos, acest lucru poate afecta productivitatea intregii companii.Organismul uman este adaptat ritmurilor solare. Astfel, ritmul circadian este ceasul intern declansat de lumina naturala, la care corpul raspunde intreaga zi. Daca la locul de munca exista o sursa de iluminat apropiata de lumina naturala, angajatii se vor simti plini de energie si motivati.Acest lucru ajuta la imbunatatirea calitatii somnului din timpul noptii, ceea ce inseamna ca un angajat se va odihni mai bine si va fi mai productiv a doua zi. O lumina nepotrivita la birou poate duce la probleme cu somnul si la stari de oboseala permanente, ceea ce scade eficienta angajatilor.Angajatii care se uita ore in sir la monitorul computerului pot resimti disconfort la nivelul ochilor. Vederea dubla sau incetosata, ochi uscati si rosii, pierderea vederii periferice si sensibilitatea crescuta la lumina sunt cateva dintre efectele privitului la un ecran pe termen lung.De aceea, lumina din birou trebuie sa atenueze stralucirea puternica a monitorului. Ochii uscati si obositi pot afecta capacitatea de concentrare si pot reduce productivitatea angajatilor.Capacitatea de concentrare a angajatilor obositi sau somnorosi este mica. Ei sunt tentati sa abandoneze sarcinile pe care le au de facut si sa piarda timpul cu activitati mai putin solicitante: jocuri video, filmulete amuzante, retele sociale, muzica.Un sistem de iluminare care sa fie apropiat de lumina naturala ar putea impiedica astfel de lucruri si ar duce la cresterea motivatiei angajatilor de a termina sarcinile ce le-au fost atribuite.Mai multe surse de iluminat din care angajatii pot alege reprezinta cea mai buna metoda de a creste confortul general al acestora. Daca lucreaza intr-un mediu placut, calitatea muncii lucratorilor va creste.Astfel, in functie de preferintele personale si de proiectele la care lucreaza, pot alege tipul de iluminare potrivit pentru ei, ceea ce va duce la cresterea productivitatii si a concentrarii.