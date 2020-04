foodpanda lanseaza initiativa #livramacasa, menita sa sustina restaurantele locale

Incepand de astazi, foodpanda a lansat campania #livramacasa prin care ofera o reducere de 30% a pretului felurilor principale din meniurile a circa 200 de restaurante din Bucuresti, dar si gratuitate la livrare."In aceasta perioada dificila pentru restaurantele locale, care au fost nevoite sa-si mute activitatea exclusiv in zona de livrare pentru a putea functiona, am decis sa venim in sprijinul lor cu o serie de masuri menite sa le stimuleze continuitatea operatiunilor. #livramacasa gratuit si oferim 30% reducere la cele mai des comandate preparate, in cazul multor restaurante din Bucuresti, branduri romanesti detinute de antreprenori locali. Astfel, vizam cresterea numarului de comenzi si implicit a profitabilitatii acestor business-uri", a declarat Andreea Petrisor, Managing Director foodpanda Romania.Prin stimularea vanzarilor si operarea platilor la saptamana catre restaurante, foodpanda se asigura ca acestea isi vor putea utiliza eficient stocurile de materie prima si vor putea sustine salariile angajatilor, dar si alte cheltuieli operationale.Totodata, foodpanda ofera activ consultanta pentru restaurantele care au ales sa ramana deschise in aceasta perioada, atat pentru alegerea meniului cu preparate pe care le pot pregati rapid si in conditii de maxima siguranta, cat si in reorganizarea activitatii pentru a se adapta mai usor la segmentul de delivery.Campania isi propune si sa aduca in prim-plan povestile afacerilor locale, ale antreprenorilor care le conduc si echipelor din bucatarie si sa transmita un mesaj optimist, oferind totodata o imagine reala a provocarilor cu care se confrunta in aceasta perioada. Restaurantele sunt deschise pentru livrare, acorda prioritate sanatatii si sigurantei clientilor, iar raspunzand la actiunea lansata de foodpanda, platforma le poate ajuta sa isi sustina afacerea.Arii de livrare mai mari in sprijinul restaurantelor si al clientilorPentru a-si incuraja clientii sa stea acasa, foodpanda a extins ariile de livrare, astfel incat utilizatorii sa poata comanda si de la restaurante aflate la distante mai mari, care pana acum nu se aflau in zona lor de livrare, lucru posibil si datorita traficului redus.Reprezentantii foodpanda asigura ca flota de livratori este pregatita sa livreze un volum crescut de comenzi in conditii optime si de siguranta. Echipa operationala a platformei este in permanenta legatura cu livratorii, care sunt instruiti constant sa respecte toate normele de igiena suplimentare si sa utilizeze cu incredere echipamentele de protectie puse la dispozitie de companie, pentru a nu fi expusi la riscul de imbolnavire.Pentru mentinerea celor mai bune standarde de siguranta atat pentru clienti, cat si pentru livratori, foodpanda continua demersurile de promovare a platii cu cardul, in aplicatie sau pe website, facilitand astfel o livrare fara interactiune umana si contribuind la stoparea raspandirii virusului.