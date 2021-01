Cum se pot asigura angajatorii ca nu le pleaca angajatii

Un angajat motivat va da randament maxim si va spori productivitatea in cadrul firmei. De aceea, orice fel de recompensa e binevenita. Fie ca e vorba de un bonus de performanta, pentru atingerea unui anumit target, un abonament la sala de fitness, vouchere pentru cumparaturi sau asigurare medicala privata, toate aceste beneficii isi vor atinge scopul. In acest fel, fiecare persoana care va beneficia de aceste bonusuri va fi tentata sa ramana in continuare la actualul loc de munca si sa dea tot ce e mai bun pentru firma la care lucreaza.Angajatorul trebuie sa respecte drepturile de concediu ale salariatilor. Fie ca e vorba de cel de odihna sau de cel medical, unde va trebui sa aiba o adeverinta salariat , angajatul va simti nevoia sa se relaxeze si sa ia o binemeritata pauza de la atributiile profesionale. De asemenea, un alt beneficiu ar fi scutirea salariatului de la munca atunci cand este ziua lui de nastere. La fel de bine, cei care detin un business le pot propune celor care lucreaza pentru ei sa isi desfasoare activitatea din confortul propriei locuinte, macar o zi pe saptamana.Un alt beneficiu care ii va motiva pe angajati sunt maririle salariale. Asta nu inseamna, implicit, ca angajatorii trebuie sa le mareasca salariile tuturor persoanelor din companie. In primul rand, trebuie sa isi analizeze bugetul si sa vada daca au suficiente resurse financiare. In al doilea rand, trebuie sa ii analizeze obiectiv pe cei susceptibili de acest beneficiu. Iar in functie de anumite criterii, precum experienta, productivitatea si valoarea din cadrul firmei, sa ofere aceste mariri.Cursurile de specializare sunt o investitie care va da roade pe termen lung pentru orice afacere. Odata cu noile cunostinte acumulate de catre angajati se va spori productivitatea, iar businessul va castiga de pe urma acestui aspect. In plus, salariatul se va simti apreciat, iar asta il va determina sa ramana cat mai mult timp in cadrul companiei.Un alt aspect important pe care trebuie sa il ia in considerare cei care detin un business. Asta pentru ca desi poate unii angajati pot parcurge drumul spre birou pe jos, altii pierd pe drum foarte mult timp. Fie ca folosesc mijloacele de transport in comun sau masina personala, vor fi nevoiti sa dea bani pe abonamente sau pe benzina. Iar aici intervine angajatorul, care le poate deconta transportul.Spatiu pentru recreereUn mediu de lucru relaxant le va oferi angajatilor posibilitatea de a se destinde, a-si reincarca bateriile si le va spori concentrarea, iar randamentul lor va creste. Mai ales dupa o sedinta lunga sau dupa ce au terminat cu brio un proiect la care au lucrat o perioada lunga de timp. De exemplu, acestia se pot relaxa pe canapele, se pot uita la televizor, pot socializa la o pizza sau se pot juca un meci de ping-pong. Acest spatiu de recreere trebuie amenajat in functie de preferintele angajatilor cand vine vorba de petrecerea timpului liber.Un angajat competent este greu de gasit si este valoros pentru orice tip de afacere, de aceea, angajatorii trebuie sa ii ofere cele mai bune conditii de munca, pentru a se asigura ca il pastreaza in cadrul companiei.