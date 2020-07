Cum sa cresti (imbunatatesti) managementul calitatii firmei pe care o conduci

Daca te chinui din rasputeri sa mentii un sistem de management sanatos al calitatii organizatiei pe care o conduci fara niciun rezultat, atunci este momentul in care trebuie sa iei atitudine prin a te diferentia de concurenta ta!Cele mai multe companii care intampina probleme manageriale in administrarea calitatii sunt cele care activeaza pe o piata puternic concurentiala! Ce este de facut?Primul pas este sa nu clachezi si sa nu te dai batut in procesul de cautare a unor solutii optime pentru imbunatatirea sistemului de management al calitatii companiei pe care o detii. Identifica unde anume este nevoie de imbunatatiri si organizeaza un meeting cu echipa ta. Vezi ce sugestii au in vederea imbunatatirii calitatii produselor si serviciilor!Al doilea pas este punerea in aplicare a sugestiilor echipei sau implementarea propriu-zisa a unui sistem de management ISO 9001:2015 in cadrul companiei. Cert este ca acesta reprezinta un obiectiv obligatoriu si chiar unul din scopurile organizatiei care vor determina succesul garantat al companiei.Demult, cei mai importanti factori in generarea succesului unei companii erau productia si pretul. Numai ca, lucrurile s-au schimbat de cativa ani incoace, unde e nevoie de inovatie, unicitate, produse si servicii bine gandite, adaptabilitate la conditiile variabile de piata si la cerintele clientilor. Prin introducerea unui sistem de management al calitatii certificat ISO 9001:2015 in firma vei avea ca rezultat o imbunatatire frecventa continua.Nu mai este un secret ca, pentru un client, calitatea produselor este un factor destul de important in alegerea furnizorului. Numai ca, in present, produsele sunt asemanatoare din punct de vedere al calitatii, asa ca, stabilirea unei relatii excelente cu clientul va face o mare diferenta in cresterea concurentei. Solutia optima va fi dezvoltarea unei relatii bune cu clientii precum si oferirea unor produse de calitate.In zilele noastre, multe companii tind sa-si sporeasca eficienta financiara abordand problemele legate de calitatea produselor si serviciilor partial. Rezultatul este, de cele mai multe ori, dezastruos!Cauza defectelor si deficientei aparute la produs va fi suportata de catre client, ceea ce va determina diminuarea cotei de piata si a cifrei de afaceri.Prin imbunatatirea produselor sau serviciilor este evident ca se pot imbunatati, la randul lor, performantele companiei.Este foarte important de stiut ca a concura prin pret NU este cea ai buna optiune. Este foarte greu sa te raportezi financiar la nivelul unor companii de top sau al altora mai mici. De asemenea, nu uita ca ai nevoie si de profit, asa ca, vinde-ti produsul rentabil sau chiar putin mai jos.In termeni proximi, trebuie sa identifici tehnicile de diferentiere. Cele mai frecvente tehnici sunt produsele si serviciile de inalta calitate, costuri reduse, tehnologii de inalta calitate si un raport calitate-pret excelent.Alta optiune este sa iesi in evidenta cu produsele tale si beneficiile lor fara a-ti minti clientii. Fii autentic!Supravietuirea in jungla afacerilor este extrem de dificila, dar nu imposibil de atins. Trebuie sa stii cum sa iesi pe piata pentru a-ti vinde produsele si serviciile, construind astfel un brand puternic. De aceea, multi antreprenori aleg sa isi puna la punct sistemul de management al calitatii printr-un Certificat ISO 9001:2015.