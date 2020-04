Aproximativ 30% dintre antreprenori estimeaza o scadere a cifrei de afaceri cu peste 70% (sondaj)

In perioada 14 aprilie - 21 aprilie, CNIPMMR a realizat un sondaj cu privire la efectele muncii la domiciliu si necesitatea reintoarcerii personalului in unitatile de productie.La intrebarea "Cat de afectat sunteti de actuala criza?", mai mult de o treime dintre antreprenori (35,8%) spun ca sunt afectati in foarte mare masura, iar 28,3% sustin ca sunt afectati in mare masura. In schimb, 14,6% dintre antreprenori au mentionat ca nu sunt afectati, iar 12,4% ca sunt afectati in mica masura.In ceea ce priveste evolutia cifrei de afaceri, 30,1% dintre antreprenori estimeaza o scadere mai mare de 70%, iar 18,1% dintre acestia intre 30% si 50%, in timp ce 4,1% nu au inregistrat scaderi ale cifrei de afaceri.Potrivit aceluiasi sondaj, 37,6% dintre antreprenori considera ca isi vor reveni in maxim sase luni la nivelul cifrei de afaceri anterior crizei, 29,6% in maxim 12 luni, 25,3% intre 1 si 2 ani, iar 7,5% in mai mult de doi ani.Totodata, 51,8% dintre antreprenori au mentionat ca angajatii ar trebui sa se reintoarca in unitate dupa incetarea starii de urgenta, 26,1% la inceputul lunii mai si 22,1% dupa sarbatorile Pascale.De asemenea, antreprenorii chestionati estimeaza ca pot reintegra personalul la nivelul anterior crizei, astfel: 57,5% in maximum trei luni, 20,4% in cel mult sase luni, 8,8% in maximum noua luni, iar 5,3% in cel mult 12 luni.In ceea ce priveste masurile de preventie a raspandirii virusului COVID-19 pe care antreprenorii le pot implementa in cadrul unitatii, antreprenorii au raspuns: masti de protectie (82,30%), dezinfectanti pentru igienizarea suprafetelor (74,80%), manusi de unica folosinta (61,90%), asigurarea unei distante mai mari intre spatiile individuale de lucru (58,40%).Printre alte masuri enuntate, 4,4% dintre antreprenori au mentionat: viziere, lucratul in ture, lucratul 1 saptamana la birou/ 1 saptamana acasa, asigurarea transportului angajatilor cu masinile companiei, decontarea transportului angajatilor cu masinile proprii, "work from home" doar trei ore pe zi.Intrebati care considera ca sunt riscurile neintoacerii la lucru in urmatoarea perioada, cei mai multi au spus ca principalul risc este scaderea ale cifrei de afaceri (74,80%), pierderea clientilor (51,80%), reducerea personalului ca urmare a afectarii veniturilor (36,30%), incetarea activitatii economice ca urmare a afectarii grave a relatiilor comerciale (35%). De asemenea, scaderea productivitatii muncii a fost mentionata de 27% dintre antreprenori.Potrivit sondajului, printre efectele pozitive considerate de antreprenori ca urmare a implementarii masurilor de distantare sociala in cadrul intreprinderilor, acestia au mentionat: digitalizarea administratiei publice (42,90%), debirocratizarea administratiei publice (39,40%), digitalizarea intreprinderii (36,70%), imbunatatirea comunicarii institutionale (32,30%), identificarea unor noi oportunitati de business (28,80%) si identificarea unor noi canale de vanzare (19,90%).Printre masurile considerate necesare a fi luate in continuare in domeniul relatiilor de munca, antreprenorii au propus: modificarea Codului Muncii astfel incat sa permita flexibilitate in ceea ce priveste derularea contractului de munca si munca la distanta (77,40%), introducerea unui termen mai mare de notificare in Revisal a modificarilor din contractul individual de munca (50%), introducerea unui alt sistem de cuantificare a muncii la distanta care sa nu presupuna inscrierea in condica de prezenta (37,20%).Sondajul a fost derulat in perioada 14.04 - 21.04.2020 si antreprenori au fost in proportie de 63,3% microintreprinderi, 19,9% intreprinderi mici, 10,1% intreprinderi mijlocii si 6,7% alte forme de organizare.Intrebati cati salariati sunt incadrati in societatea lor, acestia au mentionat: 65,9% au mai putin de 9 salariati, 23,9% au intre 10 si 49 de salariati si 10,2% au peste 50 de salariati. In ceea ce priveste domeniul de activitate al respondentilor, acesta este in proportie de 67,7% servicii, 17,3% comert si 15% productie.