Uber investeste in noi solutii de deplasare pentru a sprijini companiile din Romania

Avand in vedere ca deplasarile din timpul saptamanii si cele catre si dinspre birou vor juca un rol esential in revenirea oraselor si a economiei locale, Uber a grabit extinderea serviciului Uber for Business Commute si a dezvoltat solutii sigure de deplasare pentru companii. Cu ajutorul noului serviciu Uber for Business Commute, companiile pot oferi ca beneficiu un program de deplasare prin care sa acopere costurile pentru drumul spre birou si inapoi spre casa al angajatilor, folosind produsele Uber.Uber se concentreaza pe dezvoltarea de solutii inovatoare si sigure, care raspund nevoilor pe care companiile le au in "noua normalitate". Am observat ca platforma si tehnologiile noastre aduc un plus de valoare companiilor mici, medii sau mari, si depunem toate eforturile pentru a-i sprijini pe clientii nostri din zona de business si pe angajatii lor, oferindu-le cele mai sigure si mai convenabile solutii in timpul recuperarii economice. - spune Nicoleta Diaconu, General Manager Uber Romania.Noile solutii permit companiilor sa aleaga atat punctul de preluare, cat si destinatia spre care se indreapta angajatii, cum ar fi adresa biroului sau o statie de tranzit pentru transportul in comun. De asemenea, pot seta orarul si zilele in care angajatii pot beneficia de curse, respectand orele de varf obisnuite sau un nou program de lucru. In plus, pot oferi angajatilor posibilitatea de a se deplasa la ore convenabile pentru acestia, inclusiv in timpul noptii sau dimineata devreme, garantandu-le o alternativa usoara, convenabila si sigura la utilizarea masinii personale sau a companiei, fara sa fie nevoie sa caute parcare.Pentru a beneficia de noile servicii, companiile se pot inscrie gratuit si pot crea conturi pentru angajati in doar cateva ore, printr-un proces online simplificat. Dintr-un singur cont Uber for Business, companiile pot accesa toate produsele Uber (UberX, Uber Select etc.), fara costuri de activare, abonamente sau cheltuieli minime fixe, platind doar atunci cand utilizeaza un serviciu. Platforma include si un panou de administrare a curselor pentru angajati, cu optiuni simple pentru plati si facturi.In ultimele luni, pe masura ce un numar tot mai mare de companii au inceput sa se pregateasca pentru intoarcerea angajatilor la locul de munca, numarul business-urilor care au solicitat produsele Uber for Business a crescut cu 120% in Europa. Acest trend pozitiv a fost subliniat si de CEO-ul Uber, Dara Khosrowshahi, care a declarat ca, in revenirea companiei Uber, un rol important l-au avut cursele din timpul saptamanii, in intervalul orar 9 am-6 pm. In plus, noile servicii nu vin doar in sprijinul companiilor care se intorc la birou, ci si al soferilor, aducand noi posibilitati financiare pentru acestia.Siguranta ramane o prioritate pentru Uber si in aceasta perioada, iar in ultimele saptamani, compania a lansat o serie de masuri de siguranta pentru a proteja sanatatea si siguranta tuturor utilizatorilor.Soferii si pasagerii sunt rugati sa poarte masti de protectie si trebuie sa confirme ca au luat cateva masuri de siguranta inainte de o cursa. In majoritatea tarilor, soferii sunt rugati sa confirme ca poarta o masca de protectie printr-un selfie, inainte de a se conecta in aplicatie. Atat soferii, cat si pasagerii, trebuie sa confirme ca s-au spalat pe maini, ca au dezinfectat vehiculul si sunt rugati sa deschida geamurile masinii atunci cand este posibil.De asemenea, Uber se asigura ca toti utilizatorii sunt responsabili pentru siguranta lor si a celor din jur prin implementarea unui nou sistem de feedback care ofera posibilitatea soferilor si pasagerilor sa raporteze situatii legate de igiena sau de siguranta direct in aplicatie.