Studiu: Micii intreprinzatori au pastrat salariile si angajatii, in ciuda crizei declansate de Covid-19

Concluziile studiului mai arata ca, desi au dificultati financiare si nu au rezerve pentru a se sustine mai mult de una-doua luni, microintreprinderile si intreprinderile mici au avut, in general, pe langa tendinta de a mentine toate locurile de munca si pe acelea de a trece la digitalizare si de a se adapta pentru a mentine un grad ridicat de functionare. Este insa cert ca majoritatea companiilor cu pana in 50 de salariati, desi usor adaptabile, nu au capacitatea sa reziste fara sprijin imediat."Intr-o criza de asemenea proportii, suntem inclinati sa ne concentram pe salvarea celor mari, pentru ca ei contribuie cel mai mult la ecosistem si prabusirea lor are efect in cascada. Cel mai adesea suntem tentati sa nu acordam atentie firmelor mici, insa rezultatele partiale ale cercetarii noastre arata ca acestea pot fi un factor de stabilitate, iar nevoile lor nu sunt foarte mari. Cu masuri relativ simple si cu costuri suportabile, companiile mici pot fi cel mai usor re-echilibrate, iar stabilizarea acestora are impact imediat si genereaza momentum pentru a lua apoi masuri specifice in beneficiul companiilor mari", a concluzionat Rodica Lupu, fondator Ingenius Hub.Din cele cca 550.000 de companii care functioneaza in Romania, peste 400.000 sunt microintreprinderi si intreprinderi mici. Totodata, IMM-urile raspund pentru jumatate din economie si aproximativ 2,5 milioane de salariati, cu o cifra de afaceri de aproape 1 mld. de euro pe zi.La un calcul ipotetic, daca Guvernul ar acorda subventii de cate 10.000 euro tuturor companiilor micro si mici, care pastreaza integral locurile de munca, cu 2% din PIB am salva aproape jumatate din economie si jumatate din locurile de munca."O solutie partiala ar fi lansarea unor apeluri simple din sumele ramase din alocarea pe programul 2014-2020, din fonduri structurale aferente POC si POCU, care sa propuna masuri de digitalizare sau dezvoltare pentru microintreprinderi si intreprinderi mici si care, pentru o buna parte dintre acestea, ar insemna sprijinul necesar pentru redresare", mai spune Rodica Lupu, fondator Ingenius Hub.Campania "Construim Impreuna #ViataDupaCOVID19", initiata de Ingenius HUB prin intermediul retelei Ingenius NET, este un demers rezultat ca urmare a nelinistii inregistrate in toate zonele relevante pentru mediul de business: companii, organizatii non-profit, institutii publice sau de cercetare. Obiectivul sau este realizarea unei evaluari realiste si corecte a situatiei, in baza careia sa putem construi un apel unitar catre autoritatile indreptatite sa aplice un set inchegat de solutii adaptate la nevoile si asteptarile reale ale mediului de afaceri.