Sondaj: 80% dintre angajati nu se mai asteapta sa primeasca prima de Paste din cauza pandemiei

Doar putin peste 3% dintre angajatii chestionati sunt siguri ca vor primi si in acest an prima de Paste, in timp ce aproape 5% cred ca este probabil ca angajatorul sa-i recompenseze cu vreun bonus de sarbatori.In acelasi timp, conform aceluiasi sondaj, criza actuala va produce efecte si in ceea ce priveste cheltuielile legate de sarbatorile pascale pentru circa 69% dintre respondenti. Aproape 80% dintre acestia vor renunta in acest an la cheltuielile cu haine noi si cadouri, iar sumele pe care le vor aloca pentru masa de Paste vor fi, in medie, cu 30% mai mici.Presiunea financiara pusa de actuala criza epidemiologica i-a facut pe aproape 71% dintre angajatii care au participat la sondajul BestJobs sa amane, in ultima luna, toate achizitiile mai costisitoare.Cei mai multi au taiat de pe lista achizitiilor hainele (54%), vacantele (50%) si electrocasnicele (43%), dar angajatii romani au renuntat sa cumpere si mobila (25%) si au pus pe lista de asteptare si planurile de achizitie a unei case (12%) sau a unei masini (16%).Totodata, unii dintre angajatii romani (aproape 5%), care locuiesc cu chirie, au reusit sa-si negocieze valoarea sau plata chiriei, in timp ce aproape un sfert au considerat ca nu este nevoie sa poarte astfel de discutii cu proprietarii.Sondajul a fost efectuat in perioada 1-8 aprilie 2020, pe un esantion de 922 de utilizatori de internet din Romania.