Peste 1,03 milioane de contracte de munca au fost suspendate de la declararea starii de urgenta

Dintre acestea, 321.014 contracte de munca suspendate erau din industria prelucratoare, 195.438 de contracte erau din comertul cu ridicata si cu amanuntul/repararea autovehiculelor si motocicletelor, iar 119.983 proveneau din industria hotelurilor si restaurantelor.Alte 205.318 de contracte individuale de munca au incetat, de la instituirea starii de urgenta si pana joi, astfel: 39.532 de contracte in domeniul comertului cu ridicata si amanuntul/repararea autovehiculelor si motocicletelor, 35.342 in industria prelucratoare, iar 26.967 de contracte de munca in domeniul constructiilor.