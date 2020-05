Mai pot beneficia parintii de zile libere platite pentru supravegherea copiilor dupa data de 15 mai?

Cu toate acestea, incepand cu data de 15 mai, pentru a continua demersurile necesare tinerii epidemiei sub control, starea de urgenta a fost inlocuita cu starea de alerta. Ca urmare a ridicarii unor restrictii, mai multe sectoare economice isi vor relua activitatea, angajatii fiind nevoiti sa se intoarca la locul de munca incepand cu data de 15 mai.In atare conditii, tot mai multi parinti se intreaba daca vor mai beneficia de zile libere platite pentru supravegherea copiilor si dupa data de 15 mai.In continuare vom incerca sa oferim raspunsuri la o serie de intrebari care se intrevad in ceea ce priveste zile libere acordate parintilor pentru supravegherea copiilor, asa cum sunt reglementate prin Legea nr. 19/2020."Legea nr. 19/2020 prevede acordarea de zile libere platite unuia dintre parinti pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant unde acestia sunt inscrisi, ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situatii extreme decretate astfel de catre autoritatile competente cu atributii in domeniu. Pentru a putea beneficia de aceasta masura, parintele trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele conditii: are copii cu varsta de pana la 12 ani, inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant; pentru copiii cu dizabilitati inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant limita de varsta este de pana la 18 ani, respectiv locul de munca nu permite munca la domiciliu sau telemunca." afirma Alina Tiocan, avocat Iordachescu & Asociatii.Dreptul parintelui de a beneficia de zile libere platite se intinde pe toata perioada in care autoritatile competente decid inchiderea respectivelor unitati de invatamant si se aplica atat angajatilor din mediul privat, cat si celor din mediul public.Prin modificarile ulterioare aduse Legii nr. 19/2020, legiuitorul a inteles sa asimileze unitatile de educatie anteprescolare notiunii de unitate de invatamant, astfel incat si parintii ai caror minori urmeaza astfel de cursuri sa poata beneficia de zile libere platite. Aceasta modificare este mai mult decat binevenita si va putea fi valorificata pe intreaga perioada de timp in care aceste unitati vor avea portile inchise."Prin Ordinul ministrului Educatiei Nationale nr. 3.191/2019 privind structura anului scolar 2019 - 2020 s-a prevazut termenul de 12 iunie 2020 pentru finalizarea cursurilor. Chiar daca multe sectoare economice isi vor relua treptat activitatea incepand cu data de 15 mai, opinam ca parintele care indeplineste conditiile cumulative prevazute de legiuitor, va putea sa beneficieze in continuare, pana cel tarziu la data de 12 iunie 2020, de zile libere platite pentru supravegherea minorului." Av. Alina Tiocan.Raspunsul la o astfel de intrebare nu poate fi decat unul negativ. Scopul Legii nr. 19/2020 este de a acorda parintilor posibilitatea de a beneficia de zile libere platite pentru supravegherea copiilor doar in ipotezele in care unitatile de invatamant isi suspenda temporar cursurile sau se inchid ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situatii extreme decretate astfel de catre autoritatile competente cu atributii in domeniu. Avand in vedere ca starea de urgenta a fost inlocuita cu starea de alerta, dispozitiile art. 1 alin. (11) din Legea nr. 19/2020 nu-si vor mai gasi aplicabilitatea pe perioada vacantei de vara, parintii nu vor mai putea beneficia de astfel de zile libere platite.