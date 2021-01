Cum poti gestiona eficient activitatea in regim remote a companiei tale?

Totusi, un job remote necesita o oarecare organizare. Nu poti face fata activitatii remote a angajatilor, daca nu stii cum s-o gestionezi eficient. Prin urmare, ti-am pregatit cateva sfaturi care te pot ajuta in managementul activitatii in regim remote.Activitatea remote nu poate functiona fara tehnologie. Tehnologia asigura atat calea de comunicare intre tine si angajati, cat si platforma unde au loc toate operatiunile firmei. Ai nevoie de solutii software de business potrivite, pentru ca angajatii sa-si poata desfasura activitatea, sa existe un flux constant de documente, iar tu sa poti avea totul sub control.Un exemplu in acest sens este softul pentru task management. Cele mai bune aplicatii pentru joburile remote sunt cele gazduite in cloud. Acest lucru inseamna ca angajatii nu au nevoie de o infrastructura IT deosebita, ci doar de o conexiune stabila de internet. In plus, toate modificarile din fisiere au loc in timp real. Pe ciel.ro gasesti solutiile software de care ai nevoie.In afara de resursele software pe care trebuie sa le oferi angajatilor, trebuie sa te asiguri ca acestia vor avea dispozitive pe care sa lucreze. Trebuie sa le oferi materialele si instrumentele necesare. Aici ne putem referi si la un laptop sau alt gadget.Ai grija sa fii explicit in ceea ce priveste obiectivele. Angajatii tai pot fi confuzi cu privire la ce au de facut, daca nu le comunici clar care sunt obiectivele. Pe de alta parte, angajatii trebuie sa fie conectati printr-un scop comun, astfel incat rezultatele sa fie maximizate. Asigura-te ca raspunzi in timp util intrebarilor si ca angajatii au inteles pe deplin pasii pe care ii au de facut.Activitatea angajatilor trebuie monitorizata, ca sa controlezi modul de organizare. Astfel te asiguri ca se lucreaza intr-un ritm optim, indiferent de flexibilitate. Insa cum poti verifica activitatea angajatilor de la distanta? Simplu. Tehnologia vine din nou in ajutor. Exista aplicatii prin care angajatii pot face pontajul electronic, care masoara productivitatea si timpul petrecut la munca. De asemenea, aplicatiile de task management iti permit sa vizualizezi task-urile finalizate si pe cele in desfasurare.Avand in vedere faptul ca un job remote ofera flexibilitate, nu trebuie sa te focusezi foarte mult pe modul in care se desfasoara activitatea. Mai degraba concentreaza-te pe atingerea obiectivelor. Atat timp cat angajatii termina task-urile in timp util, te poti declara multumit.Angajatii care lucreaza de la distanta nu trebuie sa se simta exclusi din companie din aceasta cauza. Cu toate ca nu exista contact fizic intre voi, ei trebuie sa simta ca fac parte din activitatea firmei. Acest lucru ajuta la cresterea motivatiei si productivitatii.Comunica tot timpul cu echipa si fii disponibil oricand pentru eventuale probleme sau nelamuriri. Fie ca folosesti apelul telefonic, fie ca folosesti e-mailul sau aplicatii de chat, acest lucru va ajuta sa ramaneti tot timpul conectati. Poti opta si pentru intalniri de grup pe diverse platforme, cum ar fi Zoom.Angajatii care lucreaza de la distanta au nevoie sa le oferi incredere. Multe companii nu ofera aceasta posibilitate de lucru tocmai din cauza temerilor si a lipsei de incredere in angajati. Stabileste cateva reguli clare, ofera training si ghiduri de lucru, iar apoi poti fi sigur ca angajatii isi vor face treaba.Nicio echipa nu trebui tratata ca un tot unitar, mai ales cea care lucreaza de acasa. Fiecare are nevoile si problemele proprii. De aceea, trebuie sa intelegi de ce un angajat lucreaza pe timpul noptii si altul la orele diminetii. Incurajeaza fiecare angajat sa lucreze in propriul ritm, atat timp cat acest lucru il ajuta sa-si indeplineasca sarcinile.Un manager bun se concentreaza mai mult pe mentorat si mai putin pe autoritate. Trebuie sa ajuti echipa sa obtina cele mai bune rezultate, nu doar sa soliciti acest lucru. Munca de la distanta presupune o colaborare eficienta, pentru ca angajatii sa realizeze taskurile in conformitate cu asteptarile tale.Asadar, activitatea remote poate aduce multe beneficii, atat angajatilor, cat si companiei. Totusi, pentru a functiona eficient, aceasta trebuie sa fie gestionata intr-un mod optim.