Cum pot fi ajutati angajatii sa treaca mai usor prin perioadele dificile

Factorul psihologic poate juca un rol la fel de important intr-o companie precum cel al abilitatilor profesionale. Mai ales in contextul unei crize, in care instabilitatea e profunda, performantele unor angajati pot sa scada dramatic in anumite cazuri. Acest lucru nu ii face mai putin priceputi, dar il obliga pe mananger sa gaseasca cele mai bune solutii pentru motivarea personalului . Prin recunoasterea meritelor, angajatii se simt pretuiti, capata mai multa incredere si isi pot regasi energia necesara pentru a traversa mai usor un moment mai complicat.Fara comunicare, nu exista colectiv de lucru si nici notiunea unei echipe. Potrivit studiului Annual State of Employee Communication and Engagement Study realizat de Dynamic Signal in 2019, cel mai mare factor de stres pentru 80% dintre angajatii din Statele Unite ale Americii era lipsa de comunicare la birou. Un manager trebuie sa le arate angajatilor ca tine la ei si ca nu are de gand sa ii abandoneze, indiferent de circumstante, iar acest lucru va ajuta enorm in formarea unui grup unit chiar si intr-un mediu profesional. Un lider trebuie sa dea exemplul si tonul, iar deciziile sale vor contribui decisiv in construirea unei atmosfere pozitive.Lipsa de sinceritate poate fi extrem de usor taxata. Transparenta deciziilor in vremuri dificile va duce la incredere reciproca si totala intre conducere si angajati, iar in acelasi timp va detensiona posibile conflicte. Printr-o comunicare deschisa, angajatii stiu la ce sa se astepte, inteleg de ce anumite decizii pot fi luate si devin mai capabili sa ia la randul lor hotarari majore in deplina cunostinta de cauza. Transparenta in comunicare nu face decat sa aduca mai multa informatie in fata angajatilor si sa creeze un mediu coerent care permite o evolutie sanatoasa din punct de vedere profesional.Daca vorbim despre coerenta, un alt aspect foarte important pentru angajati este viziunea companiei pe care o reprezinta. Mai exact, care sunt planurile pe termen mediu si lung si cum va fi inclusa actuala echipa in aceste planuri. Fara o comunicare clara in aceasta privinta, teama generata de un context de criza va conduce la situatia in care angajatii firmei incep sa aiba planuri diferite de cele ale managementului. Iar principalul motiv este ca liderii care ar trebui sa ofere o directie nu au un plan concret.Unul dintre factorii care afecteaza cel mai des productivitatea angajatului este blocajul profesional. Atunci cand nu mai simte ca se dezvolta si invata, apare si riscul de plafonare, asa cum explica si publicatia Harvard Business Review. Rolul unui angajator in acest caz este sa le ofere celor din echipa sa posibilitatea de a accesa cursuri de perfectionare, traininguri si workshopuri.Burnout-ul sau munca pana la epuizare inca reprezinta o problema in unele organizatii. Mediul competitiv, contextul nefericit si piata pot duce angajatii in anumite cazuri in situatii limita. Un raport din 2017 publicat de Kronos and Future Workplace arata ca acest fenomen afecteaza inclusiv performantele companiilor din punct de vedere financiar, motiv pentru care ar trebui sa fie primele interesate in protejarea angajatilor.Indiferent de context, stabilitatea unei firme este direct legata de tipul de relatie cu angajatii. Atunci cand se vor simti ascultati, respectati si recompensati pentru lucrurile bune pe care le fac, atunci cand vor regasi in managerul lor o persoana cu care pot vorbi deschis, abia din acel moment organizatia poate considera ca are o baza solida de la care poate construi mai departe.