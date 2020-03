Corporatiile fata cu epidemia de coronavirus: Cum sa sustii KPIs prin telemunca

Confruntate cu o situatie pe care, in urma cu mai putin de o luna ar fi crezut-o imposibila, corporatiile sunt nevoite sa isi reorganizeze activitatea si sa gaseasca noi modalitati procedurale prin care sa-si poata coordona angajatii si un nou set de indicatori de performanta care sa contabilizeze eficienta lucratului de acasa.Rigorile intr-o corporatie reprezinta un cumul de limite (auto) impuse ca o combinatie intre ce vine de sus in jos - regulile de grup (daca vorbim de un concern international), viziunea CEO-ului si (sau) numitorul comun al mentalitatii liniei unu de management - si ce porneste de jos in sus: propria organizare (comporta) mentala a angajatului si etica sa in munca.Raluca Mihaila, autoarea cartii, prima radiografie a vietii de corporatist in Romania scrise din perspectiva celui care a facut parte din acest angrenaj, ne-a explicat mai multe despre bunul mers al lucrurilor in acest mediu de business.Fara reguli, conglomeratele formate din mii de oameni nu ar putea functiona ca un organism unitar.In perioada pe care o traim, toate aceste reguli sufera o serie de transformari. Astfel, chiar daca ierarhiile se pastreaza, iar modul in care angajatii comunica atat intern, cat si extern, este constant, orarul de munca nu mai este la fel de strict, iar cartela de pontaj a fost inlocuita, de multi angajatori, cu un software de pontaj mobil, care permite gestionarea de la distanta., explica Raluca Mihaila.Aceste comportamente involuntare, suprapuse peste uzura, oboseala si stresul dintr-o multinationala, duc adesea la probleme atat de natura fizica, dar mai ales psiho-emotionala care afecteaza angajatii mai devreme sau mai tarziu.Siguranta unui loc de munca si a unui venit fix, nevoia de validare sociala si profesionala implinita printr-o functie importanta in companie, predictibilitatea securitatii familiale, precum si obligatia de a socializa constant si de a cunoaste, astfel, oameni noi, sunt elemente importante ce contribuie la inchiderea de buna voie a unui angajat in colivia cu gratii de aur a corporatiilor.Pe de alta parte, insa, ritmul trepidant al acestor mari organizatii aduce dupa sine adesea ore suplimentare, indepartarea de familie, scaderea stimei de sine, alienarea sociala si, in final burnout - daca sarcinile de serviciu ajung coplesitoare - sau chiar boreout - daca angajatul nu mai gaseste nicio bucurie sau provocare in meseria pe care o face.Desi ultimele studii facute in Romania arata ca 8 din 10 angajati isi doresc sa lucreze de acasa, doar 0,4% primeau acest beneficiu din partea angajatorilor inainte de criza provocata de epidemia de coronavirus. Media europeana este de 5%, Romania numarindu-se printre tarile din Europa care stau cel mai prost la acest capitol.Argumentele angajatilor care doreau un astfel de beneficiu erau legate de cresterea productivitatii, scaderea timpului petrecut in trafic, sporirea motivatiei prin cresterea timpului petrecut cu familia. Pe de alta parte, refuzurile companiilor aveau de cele mai multe ori legatura cu dificultatea implementarii unui mod de lucru remote eficient, dar si cu teama de a pierde controlul asupra angajatilor.Lucrul de acasa nu e, insa, intotdeauna, atat de la indemana precum pare la prima vedere. Este dificil sa fii catapultat din zona de confort organizational catre gestionarea de unul singur a timpului si a muncii proprii.Este nevoie de adaptabilitate, agilitate si seriozitate si o doza serioasa de auto-disciplina. Pentru o parte dintre cei care experimenteaza telemunca, e probabil ca reintoarcerea in corporatie sa nu mai fie o optiune, la finalul acestei perioade."Nu cred ca va exista un val atat de puternic incat sa destabilizeze economia sau calculele angajatorilor, insa, da, deja stiu cazuri de oameni, care, vazand cum este acasa mai mult de cateva ore pe zi plus un weekend pe saptamana, nu mai vor atat de tare sa se intoarca la birouri, spune Raluca Mihaila."Cumva simt ca trec anii pe langa ei si ca viata se intampla in alta parte. Ce vor face, nici ei nu stiu, dar cel putin au adus la nivelul constiintei niste lucruri amortite in comoditatea unui confort rutinant."