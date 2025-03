Mostenitorii industriasului Malaxa vor primi astazi titluri de despagubire de 360 milioane dolari de la statul roman

Familiile mostenitoare ale industriasilor Nicolae Malaxa si Max Auschnit vor primi, marti 3 octombrie, titluri de despagubire de peste 1,1 miliarde lei, care vor fi ulterior transformate in actiuni la Fondului Proprietatea, din care vor detine, cumulat, 7%, potrivit presedintelui Fondului, Alexandru Paunescu."Se vor acorda titluri de despagubire din partea statutului roman pentru mostenitorii celor doua familii, care insumeaza 373 milioane dolari, din care 13 milioane dolari pentru mostenitorii lui Max Auschnit si diferenta de 360 milioane dolari pentru descendentii familiei lui Nicolae Malaxa", a declarat, pentru NewsIn, avocatul Corin Trandafir, partener la firma de avocatura Rubin Meyer Doru Trandafir, care reprezinta interesele mostenitorilor celor doua familii. Potrivit acestuia, titlurile de despagubire se vor acorda pentru fostele uzine Nicolae Malaxa (Faur Bucuresti), Uzina de Tuburi si Otelarii (Republica Bucuresti) si Uzinele si Domenii Resita (Combinatul Siderurgic Resita), care au fost confiscate de regimul comunist. "Ulterior, titlurile de despagubire vor fi transformate in actiuni la Fondul Proprietatea, solutie pe care in principiu o agream, desi listarea fondului se afla deocamdata la o oarecare distanta in timp", a declarat Corin Trandafir.

Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP), prin Comisia Centrala, va inmana, marti, titlurile de despagubire pentru mostenitorii fiecaruia dintre cei doi industriasi. Mostenitorii lui Nicolae Malaxa, respectiv Loreen Malaxa, sotia nepotului industriasului (decedat) si nepotii acestuia, Georgeta si Filip Palade, vor primi titluri de despagubire in valoare cumulata de 360 milioane dolari. "Din suma totala, mostenitorii lui Nicolae Malaxa au primit cele mai mari despagubiri, respectiv 622,5 milioane lei pentru Uzina Faur, 384,7 milioane lei pentru Republica si 73,3 miliona lei pentru Combinatul Siderurgic Resita", a declarat avocatul Corin Trandafir. Mostenitorii lui Max Auschnit, respectiv unul din fii acestuia, Steven Auschnit, si Nuria Auschnit, sotia fiului Robert Auschnit (decedat), vor primi despagubiri in valoare de 37,3 milioane lei tot pentru o parte din actiunile detinute la fostele Uzine si Domenii Resita (Combinatul Siderurgic Resita). "Pentru mostenitorii lui Max Auschnit se vor mai acorda si alte titluri de despagubire, evaluate la zeci de milioane de dolari, pentru fosta uzina Titan Nadlac Calan SAR, confiscata de regimul comunistcare intre timp s-a dezmembrat in mai multe societati si pentru care nu se mai poate aplica solutia despagubirii in natura", a explicat avocatul Corin Trandafir. Potrivit acestuia, "evaluarile bunurilor care au apartinut celor doua familii au fost realizate in cadrul Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului si valorile acestora sunt reale si juste, apropiate de cele calculate de noi".

Totusi, titlurile de proprietate pentru mostenitorii celor doua familii nu vor putea fi transformate imediat in actiuni."Conversia titlurilor de despagubire in actiuni la Fondul Proprietatea pentru mostenitorii familiilor Malaxa si Auschnit, ca si pentru alti 3.000 de fosti proprietari sunt deocamdata blocate pana la aparitia ordonantei de urgenta care modifica Legea 247/2005, prin care va fi stabilit noul algoritm de calcul care se va aplica pentru viitorii actionarii fondului", a declarat Alexandru Paunescu, presedintele fondului .

Fondul Proprietatea a fost creat in anul 2005 pentru a acorda despagubiri pentru constructiile, terenurile si padurile care au fost confiscate in perioada 1945-1949 de fostul regim comunist si care nu mai pot fi restituite in natura. Fondul detine in portofoliu pachete majoritare si minoritare de actiuni la 114 societasi comerciale cu capital de stat, care au fost transferate de la Ministerul Transporturilor, Ministerul Finantelor, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiilor, Ministerului Economiei si Comertului si de la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului. Capitalul social al fondului este de 14,240 miliarde lei (aproape 4 miliarde euro), iar valoarea nominala a unei actiuni este de un leu. Actiunile care vor fi emise in contul titlurilor de despagubire sunt nominative, in forma dematerializata si confera drepturi egale fiecarui actionar. Potrivit estimarilor, Fondul Proprietatea va fi listat la Bursa de Valori Bucuresti cel mai probabil in luna mai 2007, dupa selectia noului manager de fond.

