"Cei care lucrează în companiile private duc țara noastră în spate", recunoaște Bolojan. Premierul, la inaugurarea unei fabrici care aparține unei companii germane

Grupul german Stihl a inaugurat oficial miercuri, 15 octombrie, prima sa fabrică dedicată exclusiv echipamentelor pe acumulatori, la Oradea, în prezența premierului Ilie Bolojan, fiind o investiție de 125 de milioane de euro, realizată în doar un an și jumătate.

'Această investiție la Oradea înseamnă transfer tehnologic, înseamnă acces la piețe importante. Cei zeci de ani în care compania Stihl a cucerit piețe, în care a asimilat tehnologii înseamnă că vor permite generarea de locuri de muncă, vor permite transfer tehnologic, acumularea de capabilități în așa fel încât să putem dezvolta această zonă în anii următori. Această companie nu ar fi operațională fără cei care vor lucra aici, o parte sunt aici în sală. Vreau să vă mulțumesc pe de acum pentru ceea ce veți face și nu o să încetez să repet: cei care lucrează în companiile private sunt cei care duc țara noastră în spate pentru că fiecare plătește un impozit și din aceste impozite pe care le plătesc companiile din munca angajaților bugetul de stat încasează venituri din care putem să facem investiții, să avem școli mai bune sau spitale mai bune și vă mulțumesc pentru ceea ce veți face în această companie. Locurile de muncă înseamnă oportunități, în plus înseamnă o șansă pentru ca familiile să rămână aici în comunitățile noastre, în cazul de față în Oradea', a declarat premierul Bolojan.

Evenimentul de inaugurare a reunit reprezentanți ai conducerii internaționale STIHL, membri ai familiei Stihl, decanul de vârstă Hans Peter Stihl, membri ai conducerii executive, alături de premierul României, Ilie Bolojan, primarul municipiului Oradea, Florin Birta, oficiali locali, județeni și naționali.

Programul exclusiv a inclus ceremonia oficială de deschidere, cu discursuri susținute de reprezentanții Stihl și invitații de onoare, un tur ghidat al fabricii și discuții.

Premierul Bolojan a mulțumit directorului Nikolas Stihl și conducerii companiei pentru decizia de a investi în România și la Oradea, afirmând că 'această fabrică este cel mai estic avanpost al grupului Stihl în Europa de Est' și conducerii din România a companiei pentru faptul că au reușit într-un an și jumătate să construiască cinci hectare de clădiri și tot ce este necesar, în 'organizare și seriozitate, respectând toate angajamentele'.

Premierul și-a exprimat respectul pentru seniorul Hans Peter Stihl, o personalitate a industriei germane care a condus foarte mulți ani această companie, un exemplu de continuitate și de seriozitate.

Bolojan a amintit că miercuri s-a inaugurat în Oradea un alt proiect important, care va face legătura dintre companii și mediul universitar, anume Centrul de Transfer Tehnologic, 'un pas important pentru ca firmele care investesc în comunitate să aibă forță de muncă calificată, să poată să-și transfere aici alte activități, alte sisteme de producție'.

Premierul a apreciat și încurajarea învățământului multilingv, amintind Liceul german Schiller, învățământul dual liceal, dar și dual universitar.

Nu în cele din urmă, Ilie Bolojan a afirmat și că fabrica Stihl se află într-unul dintre cele mai mari parcuri industriale din vestul României, un exemplu de colaborare între profesioniști, autorități locale și județene, pentru a crea o infrastructură de afaceri, cu utilități și cu servicii bune.

Primarul Florin Birta a afirmat, în cuvântul său, că investiția unei companii de anvergură precum Stihl în Oradea confirmă atractivitatea orașului, fiind, simbolic, 'o ancoră' pentru viitoarele investiții ale altor firme care vor dori să activeze în municipiu.

'Oricine va veni să investească de acum înainte în Oradea și va auzi că Stihl este aici, cu siguranță va avea o decizie mai ușor de luat', a punctat edilul.

Primarul a menționat câteva avantaje ale orașului care au contat mult în decizia companiei de a veni aici: apropierea de graniță, conectarea la rețeaua europeană de autostrăzi, lipsa aglomerației la frontieră (deoarece România a intrat, între timp, în Schengen) și Aeroportul orădean conectat direct cu Munchen.

Președintele Camerei de Comerț Româno-Germane, Sebastian Metz a evidențiat faptul că orașul Oradea pentru investiții reprezintă' un amplasament perfect', Oradea având 'o dezvoltare frumoasă, nu doar în partea vizibilă, în clădirile de patrimoniu, dar și în dezvoltarea orașului, în management'. 'Este un punct de referință aici, în România. Ne bucurăm să fim martorii unei astfel de dezvoltări în România', a spus el.

Multe companii din Germania investesc aici, a adăugat Sebastian Metz, pentru că există o universitate, există forță de muncă calificată la nivel de inginerie, precum și preocuparea de perfecționare a angajaților.

'Am speranța și convingerea, totodată, că România beneficiază de toate ingredientele necesare pentru atragerea de investitori din Germania, fie aici, în minunatul județ Bihor, fie în alte zone din România. Este o țară în care dezvoltarea economică este ridicată, vrem să facem parte din dezvoltarea economiei românești. Aș adăuga că ne aflăm în momentul în care e nevoie de reforme. Ceea ce faceți și intenționați să faceți pe viitor are un rol deosebit de important. Și, da, confirm că ne aflăm pe drumul cel bun când vine vorba de reforme în România. Trebuie să continuăm să rămânem competitivi. Nu pot decât să încurajez Guvernul României să continue pe calea reformelor pe care le-ați inițiat deja', a declarat Sebastian Metz.

Potrivit președintelui Consiliului Consultativ al companiei, Nikolas Stihl, această unitate de producție ultramodernă reprezintă un pilon esențial în strategia globală a STIHL pentru segmentul de produse pe baterii și marchează un pas decisiv în transformarea portofoliului companiei către soluții inovatoare.

După discursuri, oficialii au inaugurat investiția în mod tradițional, tăind cu drujba un trunchi de copac așezat pe orizontală.

Noua fabrică este situată în Parcul Industrial Eurobusiness I din Oradea și are în prezent 145 de angajați. Ziua de miercuri a marcat și începerea producției.

Certificată DGNB Gold pentru sustenabilitate, fabrica integrează tehnologii fotovoltaice și geotermale, precum și procese de producție complet digitalizate, în linie cu principiile Industriei 4.0.

'Noua fabrică din Oradea extinde rețeaua noastră globală și consolidează poziția Stihl pe segmentul echipamentelor pe acumulatori aflat în plină expansiune. Este o investiție esențială, care va asigura competitivitatea noastră pe termen lung în Europa', a declarat președintele Consiliului Consultativ și al Consiliului de Supraveghere al Grupului STIHL, dr. Nikolas Stihl.

Construcția a început în martie 2024 și a fost finalizată în mai puțin de 18 luni. Fabrica își va crește treptat capacitatea de producție, urmând să atingă un volum anual de 1 milion de pachete de baterii până în 2026. Până în 2028, producția este estimată să ajungă la 1,8 milioane de pachete de baterii și 1,7 milioane de echipamente pe acumulatori. Inițial, fabrica va produce suflante pe acumulatori și pachete de baterii AP din gama profesională STIHL. În timp, portofoliul se va extinde pentru a include și alte echipamente pe acumulatori, precum motocoase, drujbe și alte unelte.

Noua unitate dispune de 47.000 de metri pătrați de spațiu operațional, pe un teren cu o suprafață totală de 147.000 de metri pătrați. Fabrica este dotată cu linii de producție flexibile, multi-produs, și cu un nivel ridicat de automatizare, integrând principii ale Industriei 4.0, care asigură trasabilitate digitală, procese optimizate și o eficiență operațională remarcabilă.

Tehnologia pe baterii a devenit un factor esențial de creștere pentru companie. În prezent, mai mult de unul din patru produse Stihl vândute la nivel global este alimentat de acumulatori. Compania își propune să crească această pondere la aproximativ 35% până în 2027 și la circa 80% până în 2035 - o dovadă clară a transformării accelerate din cadrul industriei.

