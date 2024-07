Creștere bruscă a acțiunilor Transelectrica în doar două zile. Cum explică fenomenul datele BVB

Acţiunile Transelectrica, compania naţională de transport al energiei electrice, s-au apreciat cu circa 12% în ultimele două şedinţe de tranzacţionare, joi şi vineri, după tranzacţii de 0,9 şi 1,9 milioane de lei, ajungând la 46,8 lei pe unitate.

Brokerii consultaţi de Ziarul Financiar nu au indicii clare cu privire la motivele creşterii, dar spun că la baza acesteia ar putea sta majorarea tarifelor de distribuţie de către ANRE şi un proiect finanţat prin Fondul pentru Modernizare cu o valoare de 64 milioane de euro aprobat de Comisia Europeană la finele lunii iunie. Proiectul presupune construirea unei linii electrice aeriene de 400 kV cu dublu circuit între staţiile Isaccea şi Tulcea Vest şi vizează creşterea capacităţii de integrare a noilor surse regenerabile de energie din regiunea Dobrogea.

Procese recente și datorii către foști directori

Transelectrica a informat recent publicul că a pierdut la Curtea de Arbitraj de la Viena încă un proces cu unul dintre foştii supraveghetori, cu pretenţii admise de aproape 1 milion de lei, precum și că alţi doi foşti directori au intentat un nou proces la Viena prin care cer compensaţii de 7,6 milioane de lei din acelaşi motiv, revocarea anticipată nejustificată din funcţie.

Sumele câştigate până acum de foştii membri ai directoratului se ridică la peste 6 milioane de lei. Transeletrica a încheiat primul trimestru din 2024 cu un profit net de 103 milioane de lei, în creştere cu 29% faţă de perioada similară din 2023, în timp ce veniturile operaţionale au ajuns la 532 mil. lei, plus 7% de la an la an. Compania are 3,43 miliarde de lei capitalizare şi este controlată în proporţie de 58,7% de statul român, prin Secretariatul General al Guvernului. Acţiunile au un plus de 55,5% de la începutul anului, pe tranzacţii de 83 milioane de lei, arată datele BVB, potrivit sursei citate.

