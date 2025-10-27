UE se mobilizează împotriva șantajului energetic al Rusiei, anunță Jørgensen la București: „Trăim vremuri foarte fragile”

Luni, 27 Octombrie 2025, ora 14:21
40 citiri
UE se mobilizează împotriva șantajului energetic al Rusiei, anunță Jørgensen la București: „Trăim vremuri foarte fragile”
Dan Jørgensen, Comisarul european pentru Energie şi Locuinţe FOTO Facebook

Comisarul european pentru Energie şi Locuinţe, Dan Jørgensen, a afirmat luni, 27 octombrie, la Bucureşti, că ar vrea să nu i se mai permită preşedintelui Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, să folosească energia ca armă împotriva statelor europene şi să şantajeze statele membre ale Uniunii Europene. El propune un plan de acţiune pentru reţele energetice în care vor fi luate măsuri pentru o mai bună interconectare şi o reducere a preţurilor la energie.

Dan Jørgensen se află la Bucureşti la o reuniune a miniştrilor energiei din 17 state din regiune.

El a declarat în deschiderea evenimentului că războiul împotriva Ucrainei este ceva ce ne preocupă pe toţi.

”Trăim vremuri foarte fragile, vremuri foarte turbulente. Războiul agresiv al Rusiei împotriva Ucrainei este ceva ce ne preocupă pe toţi. Suntem cu toţii extrem de hotărâţi să ne arătăm solidaritatea atât prin cuvinte, cât şi prin fapte faţă de Ucraina. Astăzi vom avea, de asemenea, ocazia să discutăm despre ceea ce face în prezent Uniunea Europeană în raport cu Rusia, şi anume interzicerea importului de gaz. Nu vom mai permite ca Putin să folosească energia ca armă împotriva noastră. Nu vom mai permite ca Putin să şantajeze statele membre ale Uniunii Europene, iar noi stăm alături de Ucraina”, a afirmat comisarul european pentru Energie şi Locuinţe.

El a mai precizat că va propune un plan de acţiune pentru reţele energetice.

”Pentru ca toate acestea să se întâmple şi pentru ca noi să avem un viitor prosper, iar cetăţenii obişnuiţi din România, Germania, Danemarca, ţara mea, din întreaga Europă, să simtă efectiv că acest lucru funcţionează, că preţurile chiar scad, trebuie să fim mai bine conectaţi.

De aceea, în acest an, voi propune un plan în acest sens - un plan de acţiune pentru reţele energetice, în care vom propune noi măsuri care să facă posibil ca într-adevăr să devenim mai bine interconectaţi şi să reducem preţurile”, a mai declarat comisarul european pentru Energie şi Locuinţe.

...citeste mai departe despre "UE se mobilizează împotriva șantajului energetic al Rusiei, anunță Jørgensen la București: „Trăim vremuri foarte fragile”" pe Ziare.com

România, sub lupa Bruxelles-ului: Comisarul Dombrovskis vine la București pentru discuții despre buget și PNRR
România, sub lupa Bruxelles-ului: Comisarul Dombrovskis vine la București pentru discuții despre buget și PNRR
Comisarul european pentru economie şi productivitate, implementare şi simplificare, Valdis Dombrovskis, va face o vizită oficială în România în perioada 27-28 octombrie, pentru a discuta cu...
România pierde 7 miliarde de euro din fondurile de redresare ale UE. Bruxelles-ul aprobă un plan redus, pe fondul deficitului record
România pierde 7 miliarde de euro din fondurile de redresare ale UE. Bruxelles-ul aprobă un plan redus, pe fondul deficitului record
România a pierdut 7 miliarde de euro din fondurile europene de redresare, după ce Comisia Europeană a aprobat un Plan Național de Redresare și Reziliență (PNRR) revizuit, în valoare de 21,4...
#comisar european, #Uniunea Europeana, #Rusia , #Stiri Macroeconomie

Curs valutar

1 EUR = 5.0848 RON

0.0013

1 USD = 4.3684 RON

-0.0105
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Motivul pentru care Carrefour se retrage din România, în opinia unui cunoscut economist: ”Mă mir că au rezistat atât”
  2. Economistul Iancu Guda susține că sunt și vești bune în România: "Nimeni nu spune asta, dar se întâmplă ceva fără precedent"
  3. Ce se va întâmpla cu benzinăriile Lukoil din România. Anunțul președintelui Nicușor Dan
  4. Lovitură dată lui Putin la un obiectiv major cucerit în Ucraina: Centrala ruptă de Rusia de partizanii Kievului, o victorie uriașă VIDEO
  5. Sud-coreenii vor produce blindate în România de 1 miliard de dolari. Unde se va deschide noua fabrică și când vor fi livrare primele blindate
  6. Un expert rus dezvăluie crahul neștiut din țară: Vulnerabilitățile Rusiei care-l împing pe Putin spre colaps
  7. Sancțiunile SUA asupra Rusiei pot duce la dispariția unei mari companii din România: "Rafinăria și benzinăriile alea NU mai pot funcționa sunt moarte cat timp sunt deținute de ruși"
  8. Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce prevederi au trecut neobservate: "De trei ani se tot majorează taxele"
  9. Cum trebuie să se pregătească românii pentru noi creșteri ale euro în 2026. Economist: „Trebuie să ne facem niște rezerve, să avem niște economii” VIDEO
  10. „Am fi fericiți să nu mai avem Lukoil!”. Secretarul de stat în energie Cristian Bușoi nu lasă loc de dubii pe tema companiei rusești sancționate de Trump