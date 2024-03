România, ultimul loc în Uniunea Europeană în privința companiilor care apelează la vânzările online

România a ocupat în 2023 ultimul loc din Uniunea Europeană în privința ponderii întreprinderilor care au efectuat vânzări online.

În zece ani de zile, țara noastră a consemnat unul din cele mai mici avansuri din UE la acest capitol.

La nivel european, întreprinderile mari sunt cele care înregistrează cea mai mare pondere în privința vânzărilor online.

Lituania și Suedia, lidere UE

Un procent de 22,9% dintre întreprinderile din UE au efectuat în 2023 vânzări online, ceea ce a reprezentat practic o stagnare față de anul precedent (avans de 0,1%), potrivit Eurostat.

În schimb, majorarea este cu 6,5% într-un interval de timp de zece ani, în condițiile în care ponderea întreprinderilor din blocul comunitar care au efectuat vânzări online a fost de 16,4% în 2013.

Cele mai mari cote au fost înregistrate în 2023 în Lituania (38,9%), Suedia (38,1%) și Danemarca (36,7%).

La polul opus, cele mai mici ponderi au fost înregistrate în România (12,9%), urmată de Luxemburg (13,4%) și Bulgaria (15,1%).

Pandemia, vârf al vânzărilor online în România

Vârful ponderii de companii din România care au apelat la vânzările online a fost atins în 2020, anul pandemiei de coronavirus.

Așa s-a ajuns la o pondere de 19,1% a companiilor care au efectuat vânzări online, dar procentul este inferior mediei europene din 2023.

Pentru comparație, ponderea medie la nivel european a fost de 21% în 2020, comparabilă cu ponderile medii din anii anteriori și ulteriori pandemiei.

În România, după vârful de 19,1% atins în 2020, s-a înregistrat o evoluție puternic descendentă: 13,3% în 2021, 11,2% în 2022 și 12,9% în 2023.

În perioada pre-pandemică, ponderea întreprinderilor din România care au efectuat vânzări online a fost de 11,9% în 2019, primul an în care s-a depășit pragul de 10%.

În anii anteriori ponderea a fost formată doar dintr-o cifră: 8,8% în 2018, 8,4% în 2017, 7,4% în 2016 șa.

Avans la jumătate față de cel european

Cu zece ani în urmă, în 2013, ponderea a fost de 9,6%, prin urmare a crescut în intervalul de timp 2013 – 2023 cu 3,3%, jumătate din avansul înregistrat de media europeană.

Trebuie arătat că în perioada 2013-2023 au existat patru țări din UE - Luxemburg, Germania, Cehia și Slovacia - în care ponderea întreprinderilor care au efectuat vâzări online a scăzut.

România, alături de Franța (plus 3%) și Portugalia (plus 3,3%) se află între țările cu cele mai mici avansuri ale ponderii companiilor cu vânzări online în zece ani.

La polul opus, cele mai mari avasuri ale ponderii întreprinderilor care au apelat la vânzările online au fost înregistrate în zece ani în Spania: plus 19,3%, Lituania: plus 16,7% și Cipru: plus 15,4%.

Vânzările online, preferate de marile companii

Ponderea întreprinderilor care efectuează vânzări online a variat semnificativ în funcție de dimensiunea acestora.

În 2023, 45,9% dintre întreprinderile mari din UE au efectuat vânzări online și 30,2% dintre întreprinderile mijlocii.

În schimb, doar 20,8% dintre întreprinderile mici au fost angajate în vânzări online.

