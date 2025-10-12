Tot mai mulți români preferă comerțul electronic. România, în topul țărilor europene în care locuitorii își fac cumpărăturile online

Marti, 30 Septembrie 2025, ora 11:17
244 citiri
Tot mai mulți români preferă comerțul electronic. România, în topul țărilor europene în care locuitorii își fac cumpărăturile online
Comertul online, în creștere în RomâniaFOTO Pixabay.com

Comerțul electronic din România continuă să crească și este estimat să atingă 3,5% din PIB în 2025, plasând țara în Top 10 la nivel european și pe locul 3 în Europa Centrală și de Est, după Polonia și Cehia. Creșterea sectorului online stimulează dezvoltarea logisticii, software-ului, publicității digitale și producției locale, însă digitalizarea IMM-urilor și asigurarea unui cadru echitabil de piață rămân provocări majore pentru valorificarea întregului potențial economic.

„Suntem în Top 10 și avem șansa să valorificăm acest potențial prin sprijinirea digitalizării IMM-urilor și prin asigurarea unor condiții de concurență echitabile pentru magazinele românești”, a declarat Cristi Movilă, Președinte ARMO, conform Profit.ro.

Comerțul online din România generează un impact economic extins, stimulând dezvoltarea serviciilor de curierat și poștă, a software-ului, publicității digitale și chiar a producției locale de bunuri.

„Comerțul online nu mai este doar conveniență pentru consumatori, ci un motor real de creștere economică și fiscală, care conectează România la Piața Unică europeană”, a adăugat Cristian Pelivan, Director Executiv ARMO.

Pentru 2025 sunt identificate provocări și oportunități în digitalizarea IMM-urilor – doar 12% dintre IMM-urile românești vând online, sub media europeană, fiind nevoie de programe dedicate.

Comerțul extracomunitar pune presiune asupra retailerilor români. ARMO susține reforma Codului Vamal al UE și aplicarea principiului level playing field. De asemenea, tehnologiile emergente – AI este deja folosită pentru conținut, suport clienți și prognoză de stocuri. Logistică verde și sustenabilitate duc la oportunități de dezvoltare a rețelelor de lockere, flote electrice și integrarea mecanismelor SGR în comerțul online.

La nivel european, principalele tendințe confirmate de studiu sunt: sprijinirea IMM-urilor în transformarea digitală, reguli echitabile pentru toți jucătorii, investiții în logistică verde și simplificarea administrativă (facturare electronică, raportări integrate).

#comert electronic, #top, #tari europene, #comert online , #Stiri Finantare

