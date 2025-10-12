Dorinel Umbrărescu, cel mai important constructor de drumuri din țară, investește milioane de euro și reface unul dintre cele mai vechi combinate siderurgice din România VIDEO

UMB Steel, companie deținută de omul de afaceri Dorinel Umbrărescu, a obținut avizul de mediu pentru lucrările de punere în siguranță a combinatului siderurgic Oțelu Roșu, vizând consolidarea clădirilor, refacerea fațadelor și acoperișurilor și stoparea furturilor. Investiția de 3,4 milioane lei are ca scop conservarea construcțiilor și a echipamentelor existente, înainte ca platforma industrială să fie retehnologizată și repornită pentru producția de oțel și profile laminate.

Compania controlată de familia antreprenorului Dorinel Umbrărescu, cel mai important constructor de drumuri din România, care a achiziționat anul trecut în bloc activele combinatului siderurgic Oțelu Roșu, din județul Caraș-Severin, cu tradiție de peste 220 de ani, arată Profit.ro.

După închiderea producției, la combinatul din Oțelu Roșu, toată platforma industrială a fost vandalizată și a căzut pradă furturilor sistematice.

″Până la stabilirea unui flux tehnologic eficient și a unui furnizor de echipamente și utilaje performante, se dorește realizarea lucrărilor de punere în siguranță a corpului de oțelărie și turnare continuă, pentru a stopa degradarea construcțiilor și pentru stoparea furturilor. Astfel, se propun următoarele categorii de lucrări: reparare învelitoare, refacere sistem de scurgere ape pluviale, refacere fațadă, lucrări de igienizare, lucrări de reparații și înlocuire a elementelor metalice. În urma acestor lucrări nu se va porni activitatea de producție. Scopul lucrărilor este punerea în siguranță a construcțiilor și a echipamentelor existente″, se menționează în documentația proiectului.

Ads

Lucrările executate

Construcția existentă necesită lucrări de reparații la nivelul învelitorii deoarece aceasta nu mai este etanșă – sunt elemente de învelitoare ruginite și multe smulse de vânt. Sistemul de scurgere al apelor pluviale trebuie refăcut din cauza degradărilor acumulate pe parcursul anilor.

Închiderile de fațadă din tablă ondulată trebuie reparate prin înlocuirea panourilor deteriorate; de asemenea, zonele vitrate trebuie înlocuite complet deoarece sunt degradate în proporție de 90%. Întreg spațiul trebuie igienizat prin îndepărtarea molozului, resturilor metalice și a prafului. Prin lucrările propuse se dorește conservarea și punerea în siguranță a construcției în sine, dar și a echipamentelor adăpostite de construcție.

″Actualul proprietar al combinatului Siderurgic Oțelu Roșu, UMB Steel SRL, a achiziționat de curând întreaga platformă industrială și intenționează să retehnologizeze și să viabilizeze activitatea acesteia, dorind să producă oțel, profile laminate și derivate din acestea. Dar toate echipamentele și utilajele ce au format fluxul tehnologic nu mai funcționează din 2012. În răstimpul ce s-a scurs de la închiderea producției, toată platforma industrială a fost vandalizată și a căzut pradă furturilor sistematice.

Ads

Pe lângă acestea, lipsa mentenanței adecvate a construcțiilor a dus la degradarea accentuată a elementelor de închidere (tablă, tâmplării), a instalațiilor funcționale (pluviale, canalizări, iluminat etc.) și tehnologice. Astfel, majoritatea echipamentelor mari (concasor, sortator, cuptor, linii de turnare, poduri rulante etc.) sunt incomplete și nu pot fi repornite decât în urma unor revizii și reparații majore. Pentru aceste operațiuni este nevoie de o investiție majoră. În acest context, proprietarul analizează implementarea unui alt flux tehnologic, adaptat la cerințele de performanță ale pieței din ziua de azi. Dar până atunci beneficiarul intenționează să oprească degradarea activelor″, se mai spune în document.

...citeste mai departe despre "Dorinel Umbrărescu, cel mai important constructor de drumuri din țară, investește milioane de euro și reface unul dintre cele mai vechi combinate siderurgice din România VIDEO " pe Ziare.com

Ads