Pericolul din casa ta. Asistentul vocal Apple, cercetat pentru colectare ilegală de date

Marti, 07 Octombrie 2025, ora 07:43
245 citiri
Pericolul din casa ta. Asistentul vocal Apple, cercetat pentru colectare ilegală de date
Asistentul vocal al iPhone, cercetat în Franța FOTO Pexels

Parchetul din Paris a deschis o anchetă privind asistentul vocal Siri al companiei Apple, în urma unei plângeri depuse de un cercetător în tehnologie care acuză gigantul american de colectare ilegală de date, au anunțat luni autoritățile franceze.

Investigația, dezvăluită inițial de publicația Politico, a fost încredințată unei unități de poliție specializate în criminalitate informatică.

Plângerea a fost depusă de Liga Franceză pentru Drepturile Omului (LDH) și are la bază acuzațiile cercetătorului Thomas Le Bonniec, care susține că Apple ar fi colectat, înregistrat și analizat conversațiile utilizatorilor cu Siri fără consimțământul acestora.

”Deschiderea unei anchete penale transmite un mesaj clar: drepturile fundamentale contează și există organizații și persoane hotărâte să le apere”, a declarat Le Bonniec pentru Reuters.

Apple a răspuns că a întărit măsurile de confidențialitate pentru Siri începând din 2019 și din nou în acest an. Compania a precizat că datele colectate nu sunt partajate cu agenți de marketing și nu sunt vândute către publicitari, făcând trimitere la o postare oficială din ianuarie în care reitera angajamentul său pentru protejarea vieții private a utilizatorilor.

...citeste mai departe despre "Pericolul din casa ta. Asistentul vocal Apple, cercetat pentru colectare ilegală de date" pe Ziare.com

Apple dublează miza: până la 2 milioane de dolari pentru cei care descoperă vulnerabilități pe iPhone și macOS
Apple dublează miza: până la 2 milioane de dolari pentru cei care descoperă vulnerabilități pe iPhone și macOS
Cine găsește o breșă de securitate în ecosistemul Apple ar putea deveni milionar, la propriu. Compania din Cupertino a anunțat că va dubla recompensa maximă oferită prin programul său de...
Primele detalii despre iPhone 17e. Apple pregătește noul model de buget
Primele detalii despre iPhone 17e. Apple pregătește noul model de buget
Apple lucrează deja la iPhone 17e, următorul său model de buget, care ar putea fi lansat în prima jumătate a anului 2026, potrivit primelor informații apărute în presa internațională....
#colectare ilegala date, #asistent vocal, #Siri, #apple, #ancheta, #Franta , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  2. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  3. Huawei a prezentat o inovație care ar putea da „frâu liber” accesului la Inteligența Artificială avansată
  4. Telefonul „retro-smart” la sub 300 RON care aduce înapoi simplitatea, dar nu renunță la WhatsApp și YouTube
  5. Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
  6. WhatsApp introduce rezervarea numelui de utilizator: cine prinde primul, îl păstrează
  7. Microsoft recunoaște oficial: OneDrive și efectele vizuale pot încetini Windows 10 și 11. Care este soluția
  8. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  9. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  10. O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă