Reguli noi la volan din 2025. Proiectele de lege care vor schimba jocul pentru șoferii vitezomani

Încă din 2023, în Parlament au fost propuse o serie de modificări în Codul Rutier care vizează mai multe măsuri generale, însă cu precădere unele care țin de controlul vitezei pe carosabil. Unul dintre cele mai notabile proiecte propuse în acest sens vizează limitarea vârstei pentru conducerea mașinilor puternice, mai multe ore de pregătire la școala de șoferi, precum și noi interdicții la folosirea telefoanelor la volan.

Alte proiecte de lege invocă marjele de eroare de care trebuie să țină seama organele de poliție la citirea aparatului de RADAR sau obligativitatea constructorilor auto de a amplasa dispozitive care să atenționeze șoferii atunci când depășesc limita legală de viteză într-o anumită porțiune de drum. Majoritatea proiectelor de lege au trecut deja de Senat, în prezent aflându-se în așteptarea votului camerei decizionale, astfel încât o mare parte din propuneri ar putea să intre în vigoare în următoarea sesiune parlamentară care se încheie în luna decembrie 2024.

Tinerii nu vor mai avea voie să conducă „mașini sport” până la 21 de ani

Una din principalele modificări prevăzute în proiectul de lege aflat acum în Camera Decizională a Parlamentului se referă la interdicția de a conduce vehicule puternice pentru conducătorii auto fără experiență. „Conducătorilor cu vârsta de până la 21 de ani, precum şi celor care au o experienţă de conducere mai mică de un an pentru categoria de vehicule B le este interzis să conducă vehicule care depăşesc 100 CP, respectiv 75 kw în cazul vehiculelor electrice”, prevede proiectul legislativ, aceste reguli aplicându-se și în cazul motocicliștilor.

Ads

În același sens, o altă decizie importantă de modificare a Codului Rutier aflată în toamna aceasta în fața parlamentarilor este impunerea obligatorie a polițelor RCA pentru bicicletele și trotinetele electrice. Proiectul de lege prevede modificarea reglementărilor privind asigurările de răspundere civilă obligatorii și extinde obligația de asigurare asupra mai multor vehicule, inclusiv asupra bicicletelor electrice și trotinetelor electrice.

În afara măsurilor propuse de legislativ, Uniunea Europeană a decis că toate mașinile care vor ieși din fabricile europene începând din această vară vor fi dotate cu senzori pentru limitarea vitezei. Potrivit Newsweek, noile sisteme vor detecta limitele de viteză impuse pe tronsonul de drum pe care se află mașina, iar în cazul depășirii vitezei maxime legale vor atenționa șoferul. Date ale Poliției Române arată că, anul trecut, peste 700 de accidente soldate cu zeci de morți s-au produs din cauza vitezei excesive.

O altă avertizare ar putea fi sub forma unei vibrații în pedala autoturismului sau chiar în volan. De asemenea, în cazul în care producătorul auto dorește acest lucru, un alt sistem ar putea fi un sunet de alarmă, arată sursa citată. Sistemul de limitare a vitezei nu va interveni asupra mecanismului de frânare, pentru a nu încurca șoferul. De altfel, mașina recunoaște limitele de viteză, prin citirea indicatoarelor rutiere și cu ajutorul datelor din GPS-ul autoturismului.

Ads

În contextul larg al limitării excesului de viteză și al accidentelor excesive mai ales pe șoselele românești, o propunere relativ contrastantă de modificare a Codului Rutier ar permite minorilor în vârstă de 17 ani în primul rând să dețină permis auto categoriile B şi BE și apoi să conducă un autovehicul dacă este asistat de o persoană care are permis de conducere din aceeași categorie de minimum 10 ani, potrivit unui proiect de lege iniţiat de parlamentari PSD, PNL, UDMR şi neafiliaţi, adoptat deja de Senat. Însoțitorul-major va fi răspunzător în solidar cu minorul aflat în culpă pentru eventuala încălcare a regulilor de circulaţie, mai prevede proiectul.

„Accesul la obţinerea unui permis auto de la vârsta de 17 ani are ca rol principal responsabilizarea tinerilor, în vederea diminuării gradului de teribilism şi a conduitelor iresponsabile. De asemenea, prin măsura pe care o propunem în prezentul proiect de lege, persoana care însoţeşte un minor care deţine permis de conducere valabil pentru categoriile B, BE şi conduce un autovehicul răspunde în mod solidar cu minorul aflat în culpă pentru încălcarea de către acesta a regulilor de circulaţie sau, după caz, pentru pagubele produse terţilor ca urmare a producerii unui accident de circulaţie, considerăm că este o responsabilizare maximă a persoanei însoţitoare care va avea un rol determinat în educaţia rutieră a minorului de 17 ani. Considerăm că un conducător auto care are permis de conducere de minim 10 ani a dobândit destulă experienţă în conducerea unui autovehicul, în respectarea regulilor de circulaţie dar şi în respectarea celorlalţi participanţi la trafic. Astfel riscul producerii de accidente de către conducătorul auto începător scade semnificativ odată ce acesta capătă experienţă în trafic”, se preciza în expunerea de motive, potrivit Agerpres.

Ads

Cursuri de șofat mai scumpe și cu mai multe ședințe la volan pentru permise de conducere cu valabilitate mai mare

Unul dintre proiectele aflate acum în dezbatere în Parlament se referă la valabilitatea permisului de conducere. Conform unei propuneri, șoferii cu vârsta până în 70 de ani s-ar putea bucura de o perioadă mai lungă până la data în care vor fi nevoiți să își reînnoiască permisul, acesta fiind valabil 15 ani în loc de 10, cum spune legea acum. Pe de altă parte, dacă propunerea de modificare a Codului Rutier trece de Parlament, șoferii trecuți de 70 de ani vor trebui să-și reînnoiască permisul de conducere la fiecare cinci ani, iar cei trecuți de 80 de ani la fiecare doi ani.

O mențiune importantă este faptul că, în cazul în care această modificare devine legală, permisele de conducere emise înainte de intrarea în vigoare a noilor perioade de valabilitate își vor păstra termenul inițial de expirare. Proiectul de lege urmează să fie adoptat de Camera Deputaților, apoi să fie promulgat de președintele țării și publicat în Monitorul Oficial pentru a intra în vigoare.

Ads

O propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (Codul Rutier), care a intrat în dezbatere la Senat încă de anul trecut și a rămas în Camera Deputaților, prevede că examenul pentru carnet de șofer va fi susținut doar cu examinatori atestați și aleși prin tragere la sorți, iar pietonii nu vor mai putea traversa strada în timp ce vorbesc la telefon.

Totodată, parlamentarii UDMR care au propus Ordonanța au adus în atenție câteva măsuri care înăspresc condițiile de pregătire a celor care vor să obţină un permis de conducere, dar şi exigențele din timpul examinării - „un prim pas în crearea unui climat mai sigur pe drumurile publice”. Mai exact, ar trebui să crească numărul obligatoriu de ore de pregătire pe care un candidat trebuie să la facă la școala de șoferi, cu accent pe cele dedicate practicii: de la minimum 30 de ore, câte se fac în prezent, la cel puţin 45. Dacă legea va fi adoptată, cele 15 ore suplimentare vor duce automat și la scumpirea școlii de șoferi, relatează sursa citată.

Ads

La pachet cu mărirea numărului de ședințe de condus, inițiatorii proiectului vor să profesionalizeze examinarea candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere, astfel încât examenul să poată fi dat și cu persoane fizice atestate, așa cum se întâmplă în multe state europene, și nu doar cu polițiști.

„Practica de a avea exclusiv poliţişti examinatori este o reminiscenţă a statului centralizat comunist, tendinţa firească fiind aceea de a profesionaliza domeniul, parte din eforturile de conştientizare a responsabilităţii ce revine examinatorilor în domeniul siguranţei circulaţiei. Astfel, aceştia vor parcurge o traiectorie specială de pregătire, vor fi atestaţi şi reatestaţi periodic, vor dispune de abilităţi tehnice şi psihologice temeinice în baza cărora să poată atesta calităţile candidaţilor şi capacitatea lor de a conduce un vehicul în condiţii concrete de trafic. Ţinând cont de termenele lungi la care se fac programările pentru examene în prezent, o astfel de soluţie ar degreva personalul angajat al Direcţiei Generale Permise de Conducere şi Înmatriculări de atribuţii pentru care, de foarte multe ori, este insuficient pregătit”, explică inițiatorii, în expunerea de motive.

Marjele de eroare ale aparatelor RADAR, în vizorul Legislativului

Senatorul PSD de Iași Toma Vasilică a depus anul acesta un proiect de lege care prevede modificarea OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, astfel încât polițiștii să fie obligați să aplice marjele de eroare ale aparatelor radar în favoarea șoferilor, arăta încă din februarie G4Media. Proiectul, care nu a ieșit încă de pe masa parlamentarilor, vizează modificarea articolului 109 din Codul Rutier prin introducerea unui nou alineat: „În cazul constatării contravențiilor prin folosirea unor mijloace tehnice certificate sau verificate metrologic, agentul constatator va aplica în favoarea contravenientului următoarele marje de eroare pentru toate aparatele de măsurare a vitezei: până la 100 de km/h inclusiv – 10 km/h; peste 100 de km/h – 10% din viteza măsurată”, potrivit proiectului senatorului PSD.

Mulți șoferi critică amenzile primite pentru depășirea vitezei legale, pe motiv că aparatele radar au o marjă de eroare, dar care nu poate fi invocată în instanță, arată sursa citată. Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit, în 2018, că erorile maxime ale unui aparat pentru măsurarea vitezei sunt relevante numai la momentul când respectivul aparat e verificat și omologat în condițiile legii, nu și în timpul folosirii lui în trafic.

În acest context, totodată, propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice amintită mai sus aduce și reglementări referitoare la comportamentul polițistului rutier în relația cu participanții la trafic, mărește numărul de ore de pregătire în cadrul școlilor de șoferi și obligă poliția să avertizeze șoferii cu privire la prezența radarelor. „Odată cu aglomerarea traficului, îndeosebi în mediul urban, se simte nevoia stabilirii de reguli noi, dar şi de consolidare a unor relaţii civilizate între reprezentanţii poliţiei rutiere şi participanţii la trafic”, spuneau anul trecut inițiatorii proiectului de lege, amintind la rândul lor că România continuă să fie pe primul loc în Uniunea Europeană la rata deceselor cauzate de accidentele rutiere.

...citeste mai departe despre "Reguli noi la volan din 2025. Proiectele de lege care vor schimba jocul pentru șoferii vitezomani" pe Ziare.com

Ads