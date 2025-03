Turism Felix negociaza pentru afilierea Hotelului International

Compania hoteliera Turism Felix din Baile Felix poarta negocieri cu trei mari lanturi hoteliere, Ramada (Statele Unite), Golden Tulip (Olanda) si Cendant (Statele Unite), pentru afilierea hotelului International la una din aceste retele, a declarat, vineri, pentru Rompres, directorul general executiv al Turism Felix, Florian Serac.'Noi am discutat cu aceste lanturi hoteliere, urmeaza insa sa finalizam modernizarea hotelului International si apoi sa mai vorbim. Hotelul va avea trei sau patru stele', a spus Serac.

Toate cele trei branduri sunt prezente pe piata romaneasca: Ramada prin Hotelul Majestic din Bucuresti, de patru stele, Cendant cu Hotelul Howard Johnson, de cinci stele, si Golden Tulip cu mai multe hoteluri de trei si patru stele in Capitala.

Potrivit datelor oferite de companie, Turism Felix si-a majorat capitalul social cu 4,8 milioane lei (1,3 milioane euro), pana la 24,8 milioane lei, in urma unei oferte publice primare de vanzare de actiuni derulata in intervalul 10 iulie -18 august.

Majorarea de capital s-a realizat prin emiterea unui numar de 47.513.653 actiuni, cu o valoare nominala de 0,1 lei pe actiune, potrivit unei hotarari a actionarilor societatii, care au hotarat ca restul de 29.483.347 actiuni ramase nesubscrise sa fie anulate.

In urma acestei majorari de capital si a ofertei publice, principalii actionari ai societatii sunt SIF Transilvania, cu 63,4 la suta si SIF Oltenia, cu 16,4 la suta. Conform unui anunt al firmei care a intermediat oferta publica, SSIF Broker, printre cei care au cumparat actiuni s-au numarat si presedintele Consiliului de Administratie al companiei, Floriean Firu, directorul general executiv Florian Serac, dar si grupul de firme apartinand oamenilor de afaceri Ioan si Viorel Micula, prin intermediul Rieni Drinks si European Drinks.

In urma acestei operatiuni, Turism Felix a incasat 27,9 milioane de lei (circa 8 milioane de euro), cei 58 de cumparatori inregistrati achzitionand 47.513.653 actiuni la pretul de 0,6 lei pe actiune. Intreaga suma obtinuta va fi folosita pentru investitiile de modernizare, pregatirea personalului si promovarea serviciilor.

Suma totala cheltuita de societate pentru pregatirea si derularea ofertei s-a ridicat la aproape 650.000 lei. Turism Felix detine hotelurile de trei stele International, Nufarul si Termal, unitatile de doua stele Lotus, Poienita, Somes, Mures si Unirea, precum si Felix si Poiana, de o stea, la care se adauga sase baze de tratament aferente hotelurilor.

