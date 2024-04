Americanca Janna, stabilită de mai bine de cinci ani în România, a captat atenția pe TikTok prin demontarea stereotipurilor comune despre țara noastră. Clipul ei este viral acum cu peste 330.000 de vizualizări și a stârnit dezbateri aprinse online, arată Observator.ro

Janna, originară din Statele Unite, a contrazis ideea că România ar fi o țară periculoasă, afirmând că este, de fapt, una dintre cele mai sigure țări din Europa în ceea ce privește criminalitatea.

Referindu-se la infrastructura rutieră, ea recunoaște că există o problemă cu numărul mare al accidentelor rutiere, dar a subliniat că Statele Unite au o rată de mortalitate la accidente mai mare decât România.

Reacțiile la videoclipul Jannei au fost variate. Majoritatea utilizatorilor au fost de acord cu perspectiva sa pozitivă asupra României, argumentând că se simt mult mai în siguranță aici decât în alte țări europene, și au apreciat curățenia țării în comparație cu alte state. Totuși, mulți dintre cei care au comentat au adus în discuție problemele cu corupția din România.

@jannadamigeana What other rumors should I address? ♬ original sound - JannaDamigeana

...citeste mai departe despre "O americancă demontează clișeele despre România. Clipul este viral pe rețelele de socializare VIDEO " pe Ziare.com

Ads