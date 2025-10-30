Dovada că strategia de majorarea a taxelor a dat greș. "A fost o greșeală fatală a guvernului Bolojan. A ales calea ușoară pentru guvern, dar dezastroasă pentru români"

Joi, 30 Octombrie 2025, ora 08:52
27 citiri
Dovada că strategia de majorarea a taxelor a dat greș. "A fost o greșeală fatală a guvernului Bolojan. A ales calea ușoară pentru guvern, dar dezastroasă pentru români"
Creșterea taxelor a fost o greșeală a Guvernului Bolojan Foto: Captură video/Facebook/Ilie Bolojan

Creșterea TVA-ului nu a adus mai mulți bani la stat, ci mai puțini. Deputatul Claudiu Năsui atrage atenția că guvernul Bolojan a ales calea greșită, iar soluția nu stă în taxe mai mari, ci în reducerea cheltuielilor și o gestionare responsabilă a banului public.

Taxe mai mari, încasări mai mici. Din păcate cifrele oficiale pe luna septembrie arată ce v-am spus de luni de zile. Creșterea TVA-ului a adus mai puțini bani la stat, în termeni reali, decât anul trecut. Creșterea încasărilor din TVA este 7.7%, inflația de 10%.

Asta se întâmplă din cauza la ce se numește în economie Curba Laffer. O lecție grea de economie pe care o învață guvernul pe seama populației", scrie Năsui pe pagina sa de Facebook.

Fostul ministru al Economiei e de părere că majorarea taxelor "a fost o greșeală fatală a guvernului Bolojan. A ales calea ușoară pentru guvern, dar dezastroasă pentru români.

Guvernul crede că dacă crește taxele, cresc încasările. Adevărul nu este acesta. Economia nu funcționează ca o regulă de trei simplă. Dacă dublezi o taxă, nu se dublează automat încasările din ea. Dimpotrivă, peste un anumit nivel s-ar putea să se înjumătățească".

Năsui explică și de ce s-a ajuns la această situație.

"Taxele mari descurajează activitatea economică, încurajează evaziunea și sărăcesc populația. La un anumit nivel de taxare devine nerentabil să muncești (la alb) și rentabil să riști să faci evaziune. Astfel încât statul ajunge să colecteze mai puțin cu taxe mari, decât o făcea cu taxe mici.

Și dacă ne uităm pe cifre, fix asta vedem. Taxele mărite de guvernul Bolojan au scăzut consumul, au crescut evaziunea și au lovit în întreprinderile care încercau să funcționeze la alb", arată deputatul.

Claudiu Năsui susține că soluția nu era creșterea din nou a taxelor Și cere scăderea taxelor.

"Soluția era să nu mai dea bani în plus la rectificare pentru PNDL/Anghel Saligny, să nu mai dea miliarde pe scheme de afaceri pe banii statului și să facă tăieri de cheltuieli semnificative la nivel bugetar. Să taie subvenția pentru partide (care nu a scăzut). Din păcate, niciuna dintre astea nu a avut loc.

Nu e timpul pierdut. Creșterile de taxe încă pot fi reversate. Nu ne obligă nimeni să transformăm o criză bugetară într-una economică. Dar pentru asta e nevoie de puțină înțelegere a economiei și de curaj", explică Năsui.

...citeste mai departe despre "Dovada că strategia de majorarea a taxelor a dat greș. "A fost o greșeală fatală a guvernului Bolojan. A ales calea ușoară pentru guvern, dar dezastroasă pentru români"" pe Ziare.com

Adrian Câciu (PSD) estimează că guvernul Bolojan va pierde fonduri europene de 7,9 miliarde euro. N-ar fi din cauza lipsei de reforme ci a modului în care se face administrarea țării
Adrian Câciu (PSD) estimează că guvernul Bolojan va pierde fonduri europene de 7,9 miliarde euro. N-ar fi din cauza lipsei de reforme ci a modului în care se face administrarea țării
Adrian Câciu (PSD), fost ministru de Finanțe și fost ministru al Fondurilor Europene, estimează că guvernul Bolojan va pierde, până la sfârșitul anului 2025, fonduri europene care vor...
Cele 3 măsuri reformiste care ar putea relansa economia României. Profesor de macroeconomie: „Guvernul face doar niște cârpeli”
Cele 3 măsuri reformiste care ar putea relansa economia României. Profesor de macroeconomie: „Guvernul face doar niște cârpeli”
Problema deficitului României nu va fi rezolvată la început de 2026. „Ținta” anunțată de către Ilie Bolojan va fi „aproape de 6%”. Executivul a preluat un deficit de 9,3%, iar...
#Claudiu Nasui, #crestere taxe, #greseala, #guvernul bolojan , #Stiri Taxe si impozite

Curs valutar

1 EUR = 5.0829 RON

-0.0015

1 USD = 4.3643 RON

0.0052
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Motivul pentru care Carrefour se retrage din România, în opinia unui cunoscut economist: ”Mă mir că au rezistat atât”
  2. Economistul Iancu Guda susține că sunt și vești bune în România: "Nimeni nu spune asta, dar se întâmplă ceva fără precedent"
  3. Ce se va întâmpla cu benzinăriile Lukoil din România. Anunțul președintelui Nicușor Dan
  4. Legea lui Trump împinge SUA spre o criză record. Cel mai mare dezastru din istorie, lipsesc 38.000 de miliarde dolari
  5. Lovitură dată lui Putin la un obiectiv major cucerit în Ucraina: Centrala ruptă de Rusia de partizanii Kievului, o victorie uriașă VIDEO
  6. Sumele uriașe pe care le primesc lunar „Specialii” României. Veniturile lor, mai protejate ca oricând. Lista bugetarilor care primesc pensii speciale și sumele încasate
  7. Cel mai mare bancher din Rusia anunță: Orbirea conducerii lui Putin ratează ceva crucial, fără asta nu va exista nimic
  8. La ce furnizori de electricitate au scăzut prețurile chiar înainte de sezonul rece. Lista tarifelor
  9. Cele 3 măsuri reformiste care ar putea relansa economia României. Profesor de macroeconomie: „Guvernul face doar niște cârpeli”
  10. Sancțiunile SUA asupra Rusiei pot duce la dispariția unei mari companii din România: "Rafinăria și benzinăriile alea NU mai pot funcționa sunt moarte cat timp sunt deținute de ruși"