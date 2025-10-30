Dovada că strategia de majorarea a taxelor a dat greș. "A fost o greșeală fatală a guvernului Bolojan. A ales calea ușoară pentru guvern, dar dezastroasă pentru români"

Creșterea TVA-ului nu a adus mai mulți bani la stat, ci mai puțini. Deputatul Claudiu Năsui atrage atenția că guvernul Bolojan a ales calea greșită, iar soluția nu stă în taxe mai mari, ci în reducerea cheltuielilor și o gestionare responsabilă a banului public.

Taxe mai mari, încasări mai mici. Din păcate cifrele oficiale pe luna septembrie arată ce v-am spus de luni de zile. Creșterea TVA-ului a adus mai puțini bani la stat, în termeni reali, decât anul trecut. Creșterea încasărilor din TVA este 7.7%, inflația de 10%.

Asta se întâmplă din cauza la ce se numește în economie Curba Laffer. O lecție grea de economie pe care o învață guvernul pe seama populației", scrie Năsui pe pagina sa de Facebook.

Fostul ministru al Economiei e de părere că majorarea taxelor "a fost o greșeală fatală a guvernului Bolojan. A ales calea ușoară pentru guvern, dar dezastroasă pentru români.

Guvernul crede că dacă crește taxele, cresc încasările. Adevărul nu este acesta. Economia nu funcționează ca o regulă de trei simplă. Dacă dublezi o taxă, nu se dublează automat încasările din ea. Dimpotrivă, peste un anumit nivel s-ar putea să se înjumătățească".

Năsui explică și de ce s-a ajuns la această situație.

"Taxele mari descurajează activitatea economică, încurajează evaziunea și sărăcesc populația. La un anumit nivel de taxare devine nerentabil să muncești (la alb) și rentabil să riști să faci evaziune. Astfel încât statul ajunge să colecteze mai puțin cu taxe mari, decât o făcea cu taxe mici.

Și dacă ne uităm pe cifre, fix asta vedem. Taxele mărite de guvernul Bolojan au scăzut consumul, au crescut evaziunea și au lovit în întreprinderile care încercau să funcționeze la alb", arată deputatul.

Claudiu Năsui susține că soluția nu era creșterea din nou a taxelor Și cere scăderea taxelor.

"Soluția era să nu mai dea bani în plus la rectificare pentru PNDL/Anghel Saligny, să nu mai dea miliarde pe scheme de afaceri pe banii statului și să facă tăieri de cheltuieli semnificative la nivel bugetar. Să taie subvenția pentru partide (care nu a scăzut). Din păcate, niciuna dintre astea nu a avut loc.

Nu e timpul pierdut. Creșterile de taxe încă pot fi reversate. Nu ne obligă nimeni să transformăm o criză bugetară într-una economică. Dar pentru asta e nevoie de puțină înțelegere a economiei și de curaj", explică Năsui.

