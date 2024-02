Cel mai iubit produs din supermarket se scumpește dramatic. Ingredientul care și-a dublat costul și va duce la o explozie a prețului

Ciocolata ar putea deveni un lux. Prețul boabelor de cacao a atins vârfuri peste așteptări, anunță analiștii de piață.

Cifrele arată că prețul boabelor de cacao a crescut foarte mult în ultima perioadă și nici nu există perspective majore de îmbunătățire a acestei situații, potrivit unei analize realizate de specialiștii din cadrul XTB. Astfel, ciocolata ar putea ajunge să coste chiar și de două ori mai mult.

Astfel, ciocolata ar putea deveni un produs de lux din cauza costurilor ridicate care gravitează în jurul acestui produs. Lanțul de aprovizionare pentru fabricație este unul destul de lung - pornind de la producătorii de zahăr, de lapte și – ce este și mai important - de cacao. În cazul produsului din urmă, o astfel de „efervescență” nu a mai fost observată din anii 1970. Prețul la cacao a crescut în ultima perioadă, ajungând să depășească și 5.500 de dolari pe tonă. Această sumă a crescut de mai mult două ori decât nivelurile de acum un an. Având în vedere aceste cifre, nu este de mirare că investitorii se întreabă dacă prețurile la cacao pot să ajungă și mai sus.

Ciocolata este alcătuită, în mare parte, din zahăr și lapte praf, dar întreaga savoare este asigurată de cacao. Principalul ingredient al ciocolatei negre este pudra de cacao, în timp ce, în ciocolata standard, conținutul de cacao este de aproximativ 10%.

„În condițiile în care celelalte ingrediente ale rețetei rămân neschimbate, prețul ciocolatei ar trebui să crească cu aproximativ 11-12% pe parcursul anului (însă prețurile la cacao au crescut cu exact 112% în ultimele 12 luni). Între timp, de la începutul acestui an, prețul la cacao a crescut cu aproape 35%!”, arată analiștii XTB.

În paralel, trebuie avute în vedere și alte aspecte - prețul zahărului a scăzut ușor, laptele praf este, în mod evident mai ieftin, iar prețurile ambalajelor sunt mai mici. Pe de altă parte, cheltuielile forței de muncă sunt în creștere, iar transportul nu este deloc mai ieftin. Prin urmare, cacaua este cea care justifică, în mare măsură, creșterea prețului ciocolatei standard. E drept, o creștere de 11-12% a prețului nu pare semnificativă la prima vedere, dar trebuie amintit faptul că mulți producători încheie contracte pe termen lung și au rezerve achiziționate la prețuri mult mai mici. Astfel, atunci când prețul ciocolatei este măsurat în funcție de valoarea actuală pentru cacao, sumele ar putea crește cu mult peste cele 11-12% menționate.

Situația tragică din Africa de Vest și perspectivele anilor următori

Peste 65% din producția totală de cacao provine din țările din Africa de Vest, în special din Coasta de Fildeș și Nigeria. Schimbările climatice au dus la anomalii meteorologice sub forma unor secete extreme în timpul maturării semințelor de fructe de cacao și a unor precipitații abundente în timpul recoltelor. Prima anomalie duce la reducerea perspectivelor de producție, iar cea de-a doua la apariția unor boli a arborelui de cacao, ceea ce provoacă nu numai distrugerea culturilor actuale, ci și o reducere a recoltelor viitoare. În cazul celor două țări menționate, s-au înregistrat scăderi ale producției și ofertei de peste 30%. Potrivit analiștilor de la XTB, s-ar putea ca situația să nu se îmbunătățească în anii următori. Sezonul actual este deja al treilea consecutiv cu un deficit semnificativ pe piață, iar producătorii au probleme în a livra marfa contractată.

Condițiile meteorologice dificile și prețurile scăzute oferite fermierilor reprezintă alte aspecte care pot justifica prețul mare al ciocolatei. De ani de zile, piețele financiare au menținut o situație de poziții short excesiv de mari pe contractele futures pentru cacao. Producătorii de cacao sunt, de obicei, cei care dețin plantații mici, de familie, care nu au putere de negociere. Astfel, ei primesc un preț de cumpărare prestabilit și, de cele mai multe ori, puțin corelat cu cel al pieței. Adesea, producătorii primeau un preț care le acoperea cu greu costurile de producție și nu permitea creșterea suprafeței cultivate. În plus, scăderea cererii în timpul pandemiei a dus la o lipsă de motivație pentru a crește investițiile. De asemenea, chiar dacă producătorii încep acum să reacționeze la prețurile mai mari, creșterea ofertei va implica o perioadă între 3 și 5 ani până când aceasta va ajunge pe piață.

Războiul din Ucraina, printre motivele prețului mare al ciocolatei

Războiul din Ucraina a dus la dereglări uriașe pe piața energiei și a produselor agricole de bază. Cu toate acestea, piața de cacao nu a fost afectată în mod direct. Producătorii s-au plâns de prețurile extrem de ridicate ale îngrășămintelor, unul dintre principalii producători fiind Rusia. Accesul redus la îngrășăminte și prețurile ridicate ale acestora în 2022-2023 au dus la scăderea consumului. Acest lucru s-a tradus, la rândul său, prin reducerea randamentelor actuale pentru cacao și prin expunerea culturilor la boli.

Tona de cacao ar putea să coste și 10.000 de dolari

Pe termen lung, cererea de cacao înregistrează o creștere moderată, de 2-4% pe an. Cei mai mari consumatori sunt, bineînțeles, țările europene și cele nord-americane. În paralel, consumatorul cu cea mai rapidă creștere este Asia. China și India, cele mai populate două țări din lume, înregistrează cea mai mare creștere a consumului, deși procentele aferente se află, în continuare, la un nivel relativ scăzut. Având în vedere modificările comportamentului consumatorilor, cel mai probabil, în viitorul îndepărtat, cea mai mare cerere va veni din partea Asiei.

„În acest moment, acest lucru nu reprezintă o problemă, dar dacă oferta nu se adaptează la cerere, nu este exclus ca până în 2030 prețul să se dubleze și să ajungă chiar la 10.000 de dolari pe tona de cacao! Pe de altă parte, creșterea excesivă a prețurilor se poate întâlni cu fenomenul cunoscut sub numele de distrugerea cererii. În plus, ciocolata nu este o necesitate, existând potențiali înlocuitori mai ieftini sub forma altor dulciuri”, mai punctează analiștii XTB.

