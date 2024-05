Cum ajunge ciocolata să fie lux. Speculă, profituri record și schimbări climatice

Încă de anul trecut, publicații din toată lumea titrau despre scumpirile ciocolatei, iar unele ziare chiar se întrebau retoric dacă lumea va rămâne fără un dulce atât de apreciat. Cacaua, unul dintre ingredientele principale din dulciurile cu ciocolată, a intrat din nou în atenția publicului în luna aprilie după explozia record a prețurilor, tona ajungând să fie tranzacționată la bursă cu peste 10.000 de dolari americani. În spatele acestor salturi amețitoare ale prețurilor se află companii care fac profituri imense, speculatori financiari, fermieri africani exploatați și plantații care suferă grav de pe urma schimbărilor climatice.

Similar cu alte mărfuri agricole și cu petrolul, cacaua este tranzacționată pe piețele de capital. Un indicator pentru prețul acestor bunuri este dat de cotațiile la bursă ale contractelor cu livrare în viitor, numite și futures. La începutul lui 2024, spre exemplu, contractele futures pentru tona de cacao cu livrare în luna mai erau cotate la 4.200 de dolari, la bursa de la New York.

În România, piața de ciocolată era de aproximativ 52.000 de tone în 2023, dar exista un potențial de creștere de 10% în următorii trei-patru ani, conform unui furnizor citat de Agerpres. Pe piața mondială de ciocolată există o mână de companii care produc dulciurile consumate în masă, care ajung inclusiv în România. În februarie, grupul american Mondelez International Inc, care produce ciocolata Milka, anunța că intenționează să crească prețurile, pe fondul scumpirii materiei prime, scrie Agerpres.

Ads

Specula financiară

După prima lună a anului, prețul a început să crească vertiginos. La începutul lui martie, tona era 6.330 de dolari, dar până la finalul lunii ajungea la 9.800 de dolari. Apogeul vine pe 19 aprilie, când prețul la închidere era puțin sub 11.900 de dolari. Pe 1 mai, când s-a terminat tranzacționarea acestor contracte, prețul scăzuse la 8.930 de dolari. La momentul redactării acestui articol, prețul pe tonă cu livrare în luna iulie este de 7.528 de dolari, conform datelor Yahoo! Finance.

În martie, când a fost înregistrată creșterea fără precedent a prețurilor, publicațiile de profil vorbeau despre problemele care afectează recolta africană, dar menționau și indicii că marfa este supra-cumpărată, scria Bloomberg, citat de Agerpres. Natura acestor contracte face ca prețurile de pe bursă să nu se transfere imediat la consumatori. Efectele acestui ultim val de scumpiri vor ajunge la raft spre sfârșitul anului, spun specialiștii.

Contractele futures pentru cacao nu urmăresc neapărat aceleași țări producătoare. La bursa de la Londra se tranzacționează contracte bazate pe producția vest-africană, în timp ce la New York se cumpără și se vând contracte care urmăresc în principal producția din Asia de Sud-Est. În jur de 60% din producția mondială de cacao se întâmplă în Ghana și Coasta de Fildeș.

Ads

Prețurile record de circa 12.000 de dolari pe tonă reprezintă de cinci ori valoarea contractelor plătite actualmente cooperativelor agricole din Ghana și Coasta de Fildeș. În ciuda unor creșteri recente de 50% în plata recoltei, lanțul de aprovizionare prezintă în continuare discrepanțe uriașe. Această situație agravează dificultățile economice ale fermierilor și pune sub semnul întrebării sustenabilitatea întregii industrii.

Aproximativ nouă din zece cultivatori din Africa de Vest sunt mici proprietari de terenuri agricole, se arată într-o analiză a The Guardian. Fermele medii de cacao din această regiune au o suprafață de doar trei până la patru hectare, ceea ce se traduce într-o producție sub o tonă pe an, potrivit unei analize publicate în The Conversation.

Statisticile dezvăluie o situație dezolantă. În unele țări, până la 90% dintre cultivatori nu reușesc să își asigure nevoile de trai. În Ghana, de exemplu, mulți dintre cei 800.000 de fermieri de cacao supraviețuiesc cu doar 2 dolari pe zi. Fermele medii din regiunea Africa de Vest sunt limitate la o suprafață de doar trei până la patru hectare și producția lor anuală ajunge la sub o tonă.

Ads

Consumatorii plătesc mai mult, pentru un produs mai mic

Prețurile de la raft pentru ciocolată cresc disproporționat de mult, conform economistei Darian McBayn de la London School of Economics. Conform expertei, scumpirile observate la bursă se traduc într-un plus de 2,33 lei (50 de cenți americani) la suta de grame de cacao. În Uniunea Europeană, un produs se poate numi „ciocolată cu lapte” dacă are cel puțin 25% cacao. Atunci, pentru o ciocolată cu o greutate medie de 100 de grame, unde ar intra 25 de grame de cacao, prețul de la bursă s-ar traduce într-o scumpire de 58 de bani. În februarie, gigantul Mondelez a crescut prețurile în Europa cu 12-15%, în timp ce Mars Inc a scumpit produsele din SUA cu 15%, scria Reuters.

Scumpirile recente de la raft se adaugă majorărilor de preț din anul 2023, când unele dintre produsele Mondelez au ajuns să fie și cu 15% mai scumpe, conform Euronews. În același timp, iubitorii de ciocolată au observat că plătesc aceiași pentru un produs mai mic, după cum punctau și utilizatorii rețelei Instagram. Fenomenul de inflație mascată de micșorare (sau shrinkflation) nu afectează doar piața de ciocolată. Un europarlamentar din Grupul Stângii a cerut Comisiei Europene în ianuarie să ia măsuri pentru a combate această tactică a comercianților. În Franța, o măsură luată la mijlocul lunii aprilie obligă magazinele să informeze cumpărătorii de tăieri din gramaj care nu sunt acompaniate de reduceri de prețuri, conform Reuters.

Ads

Companiile de ciocolată fac profituri record

Giganții din industria ciocolatei înregistrează profituri record în contextul creșterii explozive a prețurilor la cacao. Companiile Mondelez, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG și Nestle SA au raportat împreună profituri de aproape patru miliarde de dolari în 2023, în timp ce profiturile generate de vânzarea de dulciuri ale Hershey Co au atins patru miliarde de dolari anul trecut, conform unui comunicat de presă emis la final de aprilie de organizația umanitară Oxfam în contextul Conferinței Mondiale pentru Cacao din Bruxelles.

Deși majorarea prețului pentru consumatorii finali a fost justificată de creșterea costurilor cu materia primă - cacao și zahăr -, analizele Oxfam arată că cele patru mari corporații au distribuit în medie 97% din profiturile lor nete acționarilor în 2023. Pe acest fond, averile colective ale familiilor Ferrero și Mars, care dețin cele două cele mai mari corporații private de ciocolată, au crescut la 160,9 miliarde de dolari. Această sumă exorbitantă depășește în mod semnificativ PIB-urile cumulate ale Ghanei și Coastei de Fildeș, două țări recunoscute pentru producția lor semnificativă de boabe de cacao, materie primă esențială în producția de ciocolată.

Ads

Probleme în producție, pe fondul schimbărilor climatice

În timp ce prețurile la cacao au atins cote istorice, producția mondială de cacao se confruntă cu o criză fără precedent, iar epicentrul acesteia se găsește în Africa de Vest, mai precis în Ghana și Coasta de Fildeș, două țări recunoscute tradițional drept stâlpi ai producției de cacao, responsabile pentru furnizarea a peste 60% din cota mondială. Fermierii din aceste regiuni se luptă cu dificultăți din ce în ce mai mari în menținerea viabilității exploatațiilor lor, mulți dintre ei fiind nevoiți să abandoneze cultivarea de cacao în favoarea altor culturi sau să-și vândă terenurile către mineri ilegali de aur.

O combinație de factori, printre care exploatarea ilegală a aurului, schimbările climatice, gestionarea deficientă a sectorului și răspândirea rapidă a bolilor, contribuie la o scădere drastică a recoltelor în această regiune, potrivit publicației Al Jazeera. Această combinație de amenințări pune sub semnul întrebării nu doar sustenabilitatea economică a fermelor de cacao, ci și stabilitatea întregii industrii și bunăstarea comunităților locale dependente de aceasta.

Pe fondul schimbărilor climatice, fenomene extreme precum valurile de căldură și ploile intense au perturbat recoltele în Africa de Vest, subliniază Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD). Temperaturile ridicate și schimbarea tiparelor de precipitații, asociate cu fenomenul climatic „El Niño” - caracterizat prin temperaturi de suprafață mai ridicate în unele părți ale Oceanului Pacific -, au creat un mediu tot mai ostil pentru plantele de cacao. În Ghana și Coasta de Fildeș creșterea nivelului de precipitații a declanșat apariția virusului lăstar umflat (în engleză, swollen shoot) și a bolii păstăilor negre (în engleză, black pod) - o afecțiune care face ca păstăile de cacao să putrezească și să se întărească. Acestea afectează negativ recoltele și veniturile micilor fermieri din aceste țări.

În acest context, Organizația Internațională pentru Cacao estimează că va exista un deficit global de aproximativ 374.000 de tone în sezonul 2023-2024, de peste cinci ori mai mare decât în sezonul precedent. Această scădere semnificativă a ofertei a dus la creșterea abruptă a prețurilor, afectând consumatorii din întreaga lume, care se confruntă deja cu inflație și criza generate de creșterea a costului de trai.

În plus, preocupările legate de munca copiilor și defrișările ilegale rămân puncte sensibile pe agenda industriei de cacao. Peste 1,5 milioane de copii din regiunea Africii de Vest sunt expuși unor forme periculoase de muncă infantilă, care implică inclusiv folosirea de topoare pentru recoltarea de cacao, muncă manuală grea, precum și manipularea pesticidelor, conform datelor publicate în revista Confectionery Production. Această realitate îngrijorătoare este adânc înrădăcinată în structura industriei bazate pe micii producători din Africa de Vest, unde majoritatea fermelor sunt operate de familii. Din cauza nivelurilor scăzute de venituri – adesea, de sub 2 dolari pe zi, multe dintre aceste gospodării nu își pot permite să angajeze muncitori adulți, ceea ce a dus istoric la o dependență excesivă de membrii tineri ai familiilor pentru a participa la activitățile agricole.

Sclavia modernă

În ultimii ani, mai multe procese au încercat să rectifice problemele din industrie. Lanțurile de producție globale sunt atât de lungi și presărate cu atât de multe firme încât există o lipsă acută de transparență cu privire la practicile și abuzurile de muncă de la firul ierbii. În iulie 2022, un tribunal american a respins cererea de chemare în judecată formulată de opt cetățeni din Mali, care acuzau companiile Hershey, Nestle, Mars și Mondelez, printre altele, că au beneficiat de pe urma sclaviei copiilor pe plantațiile de ciocolată în Coasta de Fildeș.

Judecătoarea a decis că reclamanții nu au reușit să demonstreze că există o „conexiune trasabilă” între companiile pârâte și plantațiile unde aceștia au lucrat în copilărie. Magistrata a punctat implicarea intermediarilor în procesul de producție. La vremea respectivă, companiile „condamnau puternic folosirea muncii forțate” și au angajamente să reducă sclavia modernă în lanțurile de producție. Avocații corporațiilor argumentau că teoria reclamanților are o arie prea largă, expunând poate și comercianții și consumatorii care beneficiază de pe urma prețurilor mici, conform Reuters.

...citeste mai departe despre "Cum ajunge ciocolata să fie lux. Speculă, profituri record și schimbări climatice" pe Ziare.com

Ads