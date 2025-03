Sefa FMI avertizeaza: Clasa de mijloc este in criza

De pe scena Forumului Economic Mondial de la Davos, sefa FMI, Christine Lagarde, a anuntat un fenomen ingrijorator pentru economiile dezvoltate ale lumii: o criza care ameninta sa dizolve mare parte din clasa de mijloc.

Inegalitatea sociala pare sa fie cauza care erodeaza rapid structura sociala clasica din cadrul economiilor dezvoltate, a remarcat Lagarde, care a dat ca exemplu descoperirea reiesita dintr-un studiu Oxfam, in care 8 indivizi din elita financiara au ajuns sa controleze o avere egala cu cea a celor mai saraci 3,6 miliarde de locuitori ai planetei, informeaza The Guardian.

Lagarde afirma ca a tras un semnal de alarma in acest sens inca de acum 4 ani, dar nimeni nu a fost dispus sa asculte. "Cu o crestere economica anemica, o inegalitate in crestere si lipsa de transparenta in politica avem toate ingredientele unei crize care afecteaza clasa de mijloc din economiile avansate", a apreciat directorul general al Fondului Monetar International.

Din punctul sau de vedere, guvernele nu ar trebui sa reactioneze prin respingerea fenomenului de globalizare, ci printr-un mix de politici publice care sa asigure o mai buna redistribuire a veniturilor in societate.

"Politicienii trebuie sa receptioneze acest semnal acum si sa gaseasca solutii prin care sa raspunda nemultumirii publicului. Daca raspunsul trebuie sa fie fractionat, la nivel regional, trebuie sa se concentreze mai mult pe ceea ce localnicii vor obtine dintr-un astfel de pact. Probabil ca include o mai buna redistribuire a veniturilor in societate decat cea existenta in acest moment", a specificat Lagarde.

Punctul de vedere al directorului FMI este impartasit si de fostul vicepresedinte american Joe Biden, acesta mentionand ca noul val tehnologic reprezinta un fenomen perturbator in economie, dar acest lucru nu ar trebuie sa incetineasca procesul de dezvoltare.

"Trebuie sa gasim solutii la trendurile care starnesc neliniste in majoritatea economiilor dezvoltate si afecteaza demnitatea oamenilor", a precizat acesta.

Anul acesta, temele principale ale reuninii de la Davos sunt problema inegalitatii sociale, Brexit, alegerea lui Trump ca presedinte al SUA si referendumul din Italia, care a dus la schimbarea guvernului Renzi.

Ads