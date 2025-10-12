BCE: Creșterea cheltuielilor pentru înarmare în Europa ar putea contribui la creșterea economică, dar ar accelera și inflația

Majorarea cheltuielilor pentru apărare și infrastructură în Uniunea Europeană, alături de reformele destinate creșterii productivității, ar putea contribui la expansiunea economică, susține Banca Centrală Europeană.

În același timp, însă, impulsionarea cheltuielilor pentru apărare și infrastructură ar putea accelera inflația pe termen mediu.

În timp ce balanța riscurilor legate de avansul economic s-a mai echilibrat, în comparație cu jumătatea anului în curs, perspectivele inflației rămân mai incerte decât de obicei, ca urmare a contextului marcat încă de volatilitatea politicilor comerciale la nivel mondial.

Investițiile private, o miză importantă

Proiecțiile macroeconomice pentru zona euro din luna septembrie 2025 prezintă o imagine a evoluției prețurilor similară celei estimate în luna iunie, în care inflația totală medie ar trebui să se situeze la 2,1% în 2025, la 1,7% în 2026 și la 1,9% în 2027, se arată în cel mai recent Buletin economic al BCE, consultat de Risco.ro.

Se previzionează un avans economic de 1,2% în anul 2025, nivel revizuit în sens ascendent față de cel de 0,9% anticipat în luna iunie. Proiecția privind creșterea economică în 2026 este, în prezent, ușor mai redusă, plasându-se la 1%, iar cea pentru 2027 este nemodificată la 1,3%.

Balanța riscurilor la adresa creșterii economice a devenit mai echilibrată, arată sursa citată.

Deși acordurile comerciale recente au redus incertitudinile, o nouă degradare a relațiilor comerciale ar putea inhiba în continuare exporturile și ar putea frâna investițiile și consumul.

O deteriorare a încrederii pe piețele financiare ar putea genera condiții de finanțare mai restrictive, ar putea spori aversiunea față de riscuri și ar putea eroda creșterea economică.

Tensiunile geopolitice, din Ucraina și conflictul din Orientul Mijlociu, rămân o sursă majoră de incertitudini, dar ameliorarea încrederii sectorului corporativ ar putea stimula investițiile private.

Încrederea ar putea consemna, de asemenea, o îmbunătățire, iar activitatea economică ar putea fi impulsionată în cazul în care tensiunile geopolitice s-ar diminua sau dacă disputele comerciale care trenează ar fi soluționate mai rapid decât s-a anticipat.

Inflația, incertitudini majore

Cât privește inflația, o apreciere a euro ar putea genera o reducere peste așteptări. Inflația ar putea înregistra niveluri mai scăzute și în eventualitatea în care creșterea tarifelor vamale antrenează o cerere mai redusă pentru exporturile zonei euro și determină țările cu capacitate excedentară să își majoreze în continuare exporturile către zona euro.

Tensiunile comerciale ar putea conduce la intensificarea volatilității și a aversiunii față de riscuri pe piețele financiare, ceea ce ar frâna cererea internă și, implicit, ar reduce și inflația.

În schimb, inflația ar putea atinge valori mai ridicate, dacă fragmentarea lanțurilor globale de aprovizionare ar scumpi importurile și ar accentua constrângerile la nivelul capacităților de producție în economia internă.

