O femeie din SUA a câștigat un proces cu ajutorul lui ChatGPT: “Rezultatele erau uimitor de convingătoare”

Lynn White, o locuitoare din California, a reușit să evite plata unor penalități considerabile și să-și păstreze locuința după ce a pierdut inițial un proces de evacuare. Secretul succesului său? Utilizarea ChatGPT și a platformei AI Perplexity pentru a-și construi apărarea juridică.

Inițial, White era în urmă cu chiria și se afla într-o situație delicată, riscând evacuarea. În loc să apeleze la organizații locale care sprijină chiriașii, ea a ales să se reprezinte singură, folosind inteligența artificială pentru a identifica punctele slabe ale deciziilor judecătorului și pentru a redacta răspunsurile depuse ulterior în instanță.

„Nu pot sublinia suficient cât de utilă a fost inteligența artificială în cazul meu”, a declarat White. „Nu aș fi câștigat niciodată acest apel fără AI.”

Acest caz nu este singular. NBC News a relatat și experiența lui Staci Dennett, antreprenoare din New Mexico, care a folosit ChatGPT pentru a negocia cu succes o înțelegere într-un proces legat de datorii. „Îi spuneam lui ChatGPT să se comporte ca un profesor de Drept de la Harvard și să-mi distrugă argumentele până obțin un A+,” a povestit Dennett. „Rezultatele erau uimitor de convingătoare.”

Riscurile folosirii AI în instanță

Totuși, utilizarea AI în procese nu este lipsită de pericole. Chatbot-urile pot genera informații false sau citate inventate, ceea ce a dus deja la sancțiuni. De exemplu, Jack Owoc, fondatorul unei mărci de băuturi energizante, a fost sancționat în august după ce a depus un document cu citații fabricate de AI și a fost obligat să efectueze zece ore de muncă în folosul comunității.

Ads

Mai grav, și avocați profesioniști au fost prinși folosind AI pentru a produce documente juridice false. În New York, un avocat care a apelat la AI în instanță a încercat să-și explice greșeala tot cu ajutorul inteligenței artificiale, complicându-și situația. În California, un alt avocat a fost amendat cu 10.000 de dolari după ce 21 din cele 23 de citate dintr-o contestație redactată cu AI s-au dovedit inventate.

Un nou val de „avocați digitali”

În ciuda riscurilor, AI devine tot mai prezentă în procesele civile, mai ales în rândul celor care nu-și pot permite un avocat. „Am văzut în ultimul an mai mulți oameni care se reprezintă singuri în instanță decât în toată cariera mea de până acum,” a declarat pentru NBC avocata Meagan Holmes, de la firma Thorpe Shwer.

Companii precum Google sau xAI (a lui Elon Musk) avertizează în mod explicit să nu se folosească AI pentru decizii juridice importante. Totuși, instrumentele continuă să ofere răspunsuri detaliate și bine structurate pentru cereri legate de procese, iar mulți utilizatori le consideră o soluție rapidă.

...citeste mai departe despre "O femeie din SUA a câștigat un proces cu ajutorul lui ChatGPT: “Rezultatele erau uimitor de convingătoare”" pe Ziare.com

Ads