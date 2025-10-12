ChatGPT va fi completat cu o funcție de control parental, după ce un adolescent din SUA ar fi primit sfaturi pentru sinucidere

Luni, 29 Septembrie 2025, ora 20:45
86 citiri
ChatGPT va fi completat cu o funcție de control parental, după ce un adolescent din SUA ar fi primit sfaturi pentru sinucidere
OpenAI a anunțat luni, 29 septembrie 2025, lansarea unor controale parentale pentru ChatGPT, disponibile pe web și pe mobil, la câteva luni după ce părinții unui adolescent din California au intentat proces companiei, acuzând chatbotul că l-ar fi îndrumat spre metode de autovătămare înainte de a-și lua viața, transmite Reuters.

Noua funcție permite legarea conturilor dintre părinți și adolescenți, activarea măsurilor suplimentare fiind posibilă doar cu acceptul ambelor părți. Printre opțiuni se numără reducerea expunerii la conținut sensibil, limitarea memoriei conversațiilor, restricționarea folosirii dialogurilor pentru antrenarea modelelor și setarea unor intervale de ”liniște” în care accesul la ChatGPT este blocat.

Părinții pot, de asemenea, dezactiva modul vocal și funcțiile de generare sau editare a imaginilor.

Totuși, aceștia nu vor avea acces direct la transcrierile discuțiilor. În situații rare, când sistemele automate și evaluatorii OpenAI detectează riscuri serioase de siguranță, părinții ar putea primi notificări limitate, doar cu informațiile necesare pentru a sprijini protecția adolescentului. Compania a precizat că părinții vor fi alertați și în cazul în care tinerii decid să delinkeze conturile.

OpenAI, care raportează aproximativ 700 de milioane de utilizatori activi săptămânal, dezvoltă și un sistem de predicție a vârstei pentru a aplica automat setările adecvate minorilor. Măsuri similare au fost anunțate recent și de Meta, care a introdus restricții temporare pentru personajele AI și reguli menite să împiedice conversațiile de tip flirt sau discuțiile despre sinucidere cu minori.

