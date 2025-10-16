Anunțul care intrigă al boss-ului OpenAI: "ChatGPT va permite în curând conținut erotic pentru adulți"

OpenAI intenționează să permită o gamă mai largă de conținut, inclusiv erotic, pe popularul său chatbot ChatGPT, ca parte a eforturilor sale de a „trata utilizatorii adulți ca adulți”, spune șeful său, Sam Altman.

Într-o postare pe X de marți, 14 octombrie, Altman a spus că viitoarele versiuni ale popularului chatbot îi vor permite să se comporte într-un mod mai uman - „dar numai dacă doriți acest lucru, nu pentru că folosim maximizarea”, scrie BBC.

Această mișcare, care amintește de introducerea recentă de către xAI a lui Elon Musk a doi chatboți cu conținut sexual explicit în Grok, ar putea ajuta OpenAI să atragă mai mulți abonați plătitori.

De asemenea, este probabil să intensifice presiunea asupra legislatorilor pentru a introduce restricții mai stricte privind însoțitorii chatboților.

OpenAI nu a răspuns solicitărilor BBC de a comenta.

Altman a declarat că OpenAI a făcut anterior ChatGPT „destul de restrictiv pentru a se asigura că suntem atenți la problemele de sănătate mintală”.

Aceste modificări au fost anunțate într-o postare pe blog în august, care nu mai apare pe site-ul OpenAI.

„Ne dăm seama că acest lucru l-a făcut mai puțin util/plăcut pentru mulți utilizatori care nu aveau probleme de sănătate mintală, dar având în vedere gravitatea problemei, am vrut să facem lucrurile corect”, a postat Altman marți.

El a spus că ChatGPT ar putea relaxa în curând restricțiile „acum că am reușit să atenuăm problemele grave de sănătate mintală și avem instrumente noi”.

El a adăugat: „În decembrie, pe măsură ce vom implementa mai complet restricțiile de vârstă și ca parte a principiului nostru «tratăm utilizatorii adulți ca adulți», vom permite și mai multe, cum ar fi erotica pentru adulții verificați”.

Schimbările vin după ce OpenAI a fost dată în judecată la începutul acestui an de părinții unui adolescent american care s-a sinucis.

Procesul intentat de Matt și Maria Raine, părinții lui Adam Raine, în vârstă de 16 ani, a fost prima acțiune legală care acuză OpenAI de deces din culpă.

Familia a inclus jurnalele de conversație dintre Adam, care a murit în aprilie, și ChatGPT, în care acesta explică faptul că are gânduri suicidare.

Într-o declarație dată la acea vreme, OpenAI a declarat pentru BBC că revizuiește dosarul.

„Transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei Raine în aceste momente dificile”, a declarat compania.

De ce introducem erotica?

Anunțul lui Altman de marți vine în contextul în care scepticii au pus la îndoială creșterea rapidă a valorii companiilor de tehnologie AI.

Veniturile OpenAI sunt în creștere, dar nu au fost niciodată profitabile.

Profesorul de afaceri Rob Lalka de la Universitatea Tulane, autorul cărții The Venture Alchemists, a declarat că marile companii de AI se află într-o luptă pentru cota de piață.

„Nicio companie nu a avut vreodată genul de adoptare pe care OpenAI l-a văzut cu ChatGPT”, a declarat profesorul Lalka pentru BBC News.

„Trebuiau să continue să avanseze pe această curbă de creștere exponențială, atingând dominația pieței cât mai mult posibil”, a adăugat el.

