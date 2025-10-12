Reacția ministrului Energiei după ce celebrul Charlie Ottley a reclamat că a rămas fără curent 3 zile: ”Peste tot sunt acei 'dorei' care se manifestă în toată splendoarea câteodată”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, susţine că ”cineva de la Electrica o să fie responsabil” pentru modul în care a răspuns la solicitarea lui Charlie Ottley, după ce omul de televiziune britanic, care a promovat intens România în ultimii ani, a stat mai multe zile fără curent electric în zona Bran, săptămâna trecută.

Ministrul a fost întrebat, la Prima TV, ”de ce l-a lăsat pe celebrul Charlie Ottley pe întuneric”, în contextul în care acesta a făcut o reclamație la Eelectrica, dar nu s-a întâmplat nimic.

”Da, am văzut. Charlie îmi e prieten, e unul dintre cei mai mari promotori ai frumosului din România şi face lucrurile extraordinare pentru ţara noastră. Am văzut şi ceea ce a spus, am vorbit cu cei de la Electrica şi cineva o să fie responsabil pentru modul deficitar în care au răspuns solicitării lui”, a răspuns Bogdan Ivan.

Ministrul a fost întrebat dacă este sigur că cineva va plăti.

”Asta am cerut explicit şi lucrurile se întâmplă când le cer explicit. Din cauza vremii, a fost acel deranjament. Au fost în ultimele două zile circa 20.000 de locuinţe afectate, până joi au fost reconectate 99% dintre ele. Au fost sute de echipe în teren şi lucrează în permanenţă pentru a remedia astfel de situaţii, dar nu e plăcut. Nu e normal să stai trei zile fără curent şi mai ales să ai parte de o atitudine sfidătoare din partea operatorului”, a răspuns Ivan.

Ministrul a făcut un apel către români să facă plângere și către minister, și către ANRE când se confruntă cu situații similare, ” cu aroganţa sau cu incorectitudinea unui operator din segmentul energetic.”

”ANRE are pârghiile reale de a amenda compania atunci când nu îşi face treaba. Şi dacă sunt oameni care îşi bat joc de clienţi, în secunda doi trebuie să plece acasă”, a adăugat Ivan.

Întrebat dacă are rost ca cetățenii să facă reclamații în contextul în care celebrul Charlie Ottley a fost lăsat fără curent 3 zile, ministrul a răspuns: ”Da, e adevărat, peste tot sunt acei ”dorei” care se manifestă în toată splendoarea câteodată, dar pentru câteva cazuri izolate n-aş vrea să arunc toată anatema pe întreg sistemul, pentru că doar săptămâna aceasta au fost mii de oameni ziua, noaptea, în ploaie, în frig, la muncă pentru a remedia toate căderile de copaci care au afectat liniile de joasă şi medie tensiune şi pentru a repune cât mai rapid în funcţie acele linii de alimentare cu energie electrică. Aşa că n-aş pune pe toţi, dar în schimb, când avem probleme, chiar vreau să fie reclamate, să fie reclamate cu numele operatorului, pentru a nu avea ocazia să-şi bată joc de altcineva a doua oară când este sunat şi devine arogant în raport cu clientul.”

”În Marea Britanie, s-ar aplica amenzi mari”

Charlie Ottley, realizatorul celebrelor documentare Wild Carpathia şi Flavours of Romania, s-a numărăt, săptămâna trecută, printre persoanele afectate de pana de curent din zona Bran. Jurnalistul britanic a scris pe Facebook că nu a avut curent timp de trei zile şi că, dacă acest lucru s-ar fi întâmplat în Marea Britanie, s-ar fi lăsat cu sancţiuni.

„Am sunat din nou la Electrica în această dimineaţă şi, după încă o jumătate de oră la telefon (apelul dvs. este important pentru noi), am fost informaţi că problema a fost rezolvată ieri seară. Doar că nu a fost aşa. Şi, din câte ştiu, tot satul este fără curent. Nu este în regulă, sunt bătrâni care tremură în casele lor fără încălzire, în timp ce afară ninge puternic. Pentru ce plătim? Ştiu că a nins puternic şi că au căzut crengi, dar de ce nu au tăiat crengile din apropierea cablurilor în timpul verii? Oare fac asta sau aşteaptă o altă pană de curent înainte să rezolve problema? În Marea Britanie, pentru un astfel de serviciu s-ar aplica amenzi mari. Nu este vorba despre noi, noi suntem bine, în afară de faptul că am pierdut un congelator plin cu alimente, dar sunt mulţi bătrâni la ţară şi nu toţi mai au sobe cu lemne. Cum ar trebui să se încălzească zile întregi, când afară sunt minus un grad?”, a povestit Charlie Ottley.

