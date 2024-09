Tranzactii de peste 3,2 milioane dolari in ringul BRM

In perioada 15-19 mai 2006, in ringul Bursei Romane de Marfuri si al punctelor de lucru din teritoriu s-au desfasurat 31 proceduri de achizitii si vanzari, care au totalizat peste 3,6 milioane dolari, la care imbunatatirea totala a preturilor s-a cifrat la aproximativ 50.000 dolari.

In ringul Bursei Romane de Marfuri s-au desfasurat 13 proceduri de achizitii in valoare de peste 3,2 milioane dolari. Cea mai mare valoare de tranzactionare, de 2,4 milioane dolari, a fost inregistrata in cadrul licitatiilor ordonate de Nuclearelectrica, care a achizitionat mai multe tipuri de servicii: curatenie in spatii administrative, montare-demontare schele si transport. O alta valoare semnificativa a contractelor de achizitii a fost inregistrata de Scoala Superioara de Aviatie Civila, care a achizitionat, prin intermediul ringului BRM, carburanti de aviatie in valoare de peste 450.000 dolari.

Alte valori importante ale contractelor de achizitii desfasurate in ringul bursier au fost inregistrate de CFR Marfa, care a achizitionat imprimate, manometre industriale si hartie in valoare de peste 170.000 dolari si Petrom Membru OMV Group, care a realizat o valoare totala a tranzactiilor de aproape 90.000 dolari, prin achizitionarea de pompe centrifuge. La licitatiile organizate pentru CFR Marfa s-a realizat o imbunatatire a pretului de pornire cu 14%, ceea ce s-a materializat intr-o economie de peste 27.000 dolari.

Terminalele Bursei Romane de Marfuri au organizat 18 proceduri de achizitii si vanzari, care au totalizat o valoare de tranzactionare de peste 400.000 dolari.

Au fost organizate licitatii pentru o gama foarte diversa de marfuri si servicii: relee si contactori, sina de cale ferata uzata, deseuri baterii de acumulatoare, piese de schimb pentru locomotive electrice, articole din cauciuc, mijloace fixe, obiecte sanitare, birotica, echipamente de protectie, servicii de curatenie si spalare locomotive, servicii de verificare, incarcare, sigilare stingatoare.

Topul punctelor de lucru ale BRM in teritoriu, realizat pentru intervalul 15-19 mai 2006 situeaza pe primul loc Terminalul Iasi, cu o valoare contractuala de aproape 200.000 dolari, urmat de Cluj, cu 85.000 dolari, Brasov, cu aproximativ 55.000 dolari si Piatra-Neamt, cu peste 42.000 dolari.

