CFR instaleaza in ianuarie automate de bilete in Gara de Nord

CFR Calatori va pune in functiune in Gara de Nord din Bucuresti, in ianuarie, automate pentru emiterea biletelor de tren, urmand ca programul sa fie extins si in alte statii mari, a anuntat, luni, operatorul feroviar de stat.

"Acestea (n.r. automatele) vor fi instalate in statia Bucuresti Nord, in cadrul unui program pilot, care va continua in anul cursul anului 2010 cu implementarea de automate de bilete in statiile mari.

Implementarea automatelor se va extinde la nivel national, in functie de resursele financiare din anii viitori", se arata intr-un comunicat al CFR Calatori, preluat de Mediafax.

In prezent, biletele pot fi cumparate de la agentiile CFR, on-line si casieriile din gari.

