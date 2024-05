Berceanu: Infrastructura feroviara nu se poate intretine doar cu TUI

Ministrul transporturilor si infrastructurii, Radu Berceanu, a declarat miercuri, dupa sedinta cu reprezentantii cailor ferate, ca infrastructura feroviara nu se poate intretine doar cu TUI (taxa de utilizare a infrastructurii), fiind nevoie ca statul sa dea subventii, informeaza NewsIn.



"Am avut o mica interventie in sedinta cu privire la siguranta circulatiei feroviare. Am discutat aspectele financiare pentru ca radacina este in partea de subfinantare la calea ferata. (...) Nu se poate doar cu TUI (taxa de utilizare a infrastructurii, n.r.) intretine structura feroviara asa de mare din Romania. Subventia de la CFR Calatori, la noi, este adusa la un nivel ridicol", a spus Berceanu.

Aceasta a precizat ca in acest an CFR Calatori a primit subventii de doar 600 milioane de lei, mai putin fata de 2008, cand au fost de 1,3 miliarde lei.

Ministrul transporturilor a mentionat ca in Uniunea Europeana exista subventii pentru infrastructura feroviara, ceea ce ar trebui sa se intample si in Romania.

Berceanu le-a mai explicat celor prezenti la sedinta ca in sistemul feroviar sunt chestiuni care trebuie reglementate, dar si ca reprezentantii cailor ferate au obligatia sa le indrepte printr-o disciplina, respectiv printr-o pregatire profesionala a tuturor angajatilor, care trebuie realizata permanent.

Ministrul transporturilor si infrastructurii, Radu Berceanu, si subscretarul de stat Constantin Axinia s-au intalnit miercuri cu directorii CFR Marfa, CFR Calatori si CFR SA, precum si cu directorii regionalelor si cei de circulatie pentru a discuta pe marginea unui pachet de masuri privind siguranta circulatiei feroviare.

Inspectorul-sef al Autoritatii Feroviare Romane, Gelu Daia, a declarat ca MTI va elabora un proiect de Hotarare de Guvern care va reglementa investigarea si prevenirea accidentelor de pe calea ferata, parte din pachetul de noua masuri privind siguranta circulatiei feroviare.

De asemenea, pachetul cu cele noua masuri, care va intra in vigoare de la 1 octombrie, cuprinde si reexaminarea competentelor personalului cu responsabilitati la siguranta circulatiei si examinarea psihologica a angajatilor.



Mentenanta infrastructurii feroviare in 2010 va necesita 1,1 mld. lei, fata de 158 mil. lei in 2009

Mentenan?a infrastructurii feroviare va necesita anul viitor suma de 1,1 miliarde lei, fa?? de suma alocat? in 2009 de 158 milioane lei, a declarat miercuri subsecretarul de stat in cadrul Ministerului Transporturilor ?i Infrastructurii (MTI), Constantin Axinia.

"Necesarul pentru 2010, respectiv costurile pentru mentenanta infrastructurii feroviare ar fi de 1,1 miliarde lei. Zilele trecute am avut discutii la Ministerul de Finante si s-a luat act ca la construirea bugetului pentru 2010 ar trebui sa se aloce aceasta suma", a spus Axinia.

