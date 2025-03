Paradoxul CFR. Pierderi din activitate de 550 milioane lei si profit contabil de un miliard in 2012

CFR SA a incheiat anul 2012 cu o pierdere operationala de 550 milioane de lei si un profit contabil de un miliard de lei, a declarat, joi, directorul general al Companiei Nationale de Cai Ferate CFR SA, Dimitris Sophocleous.

"Compania are profit din punct de vedere contabil de un miliard de lei. Din punct de vedere operational, are un rezultat de minus 550 milioane lei. Este o mare discrepanta", a declarat Dimitris Sophocleous, in cadrul conferintei cu tema

"Activitatea de management a companiei in primul trimestru al acestui an".

Directorul companiei a subliniat ca a inceput sa lucreze la masuri pe termen scut si lung pentru a echilibra compania din punct de vedere operational.

CFR are de incasat mai multi bani decat suma pe care o datoreaza

Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA are de incasat 1,7 miliarde de lei si datorii totale de 1,6 miliarde lei, a declarat, joi, directorul general al companiei Dimitris Sophocleous.

Acesta a precizat ca arieratele catre bugetul de stat sunt de aproape 610 milioane de lei, iar catre furnizorii de energie de 410 milioane de lei.

"Energia electrica nu este folosita de noi. Noi cumparam energia, o furnizam in reteaua electrica la operatori si facturam energia la CFR Marfa, CFR Calatori si operatori privati. De la CFR Marfa si de la CFR Calatori, plati care vin pentru facturile noastre, pentru TUI ( Taxa de Utilizare a Infrastructurii n.r. ) sau facturile de energie sunt aproape la nivelul de 40% decat trebuia sa fie si, de aceea, exista si arieratele noastre catre stat si catre furnizorii de energie", a spus Dimitris Sophocleous.

De asemenea, acesta a declarat ca societatea acumuleaza in fiecare luna aproape 40-45 milioane lei datorii catre stat. Din iunie 2012 si pana la sfarsit de an s-a acumulat aproximativ 500 milioane lei.

