Ce sanse are statul sa "ingrase porcul in ajun" la CFR Marfa

Ministrul Transporturilor, Relu Fenechiu, a anuntat cu mare fast ca s-au gasit manageri privati pentru CFR Marfa.

Totusi, Guvernul s-a angajat in fata FMI sa inceapa demersurile de privatizare pentru aceasta companie in luna martie. Prin urmare, de ce numim manageri privati pentru doar doua luni?

Autoritatile nu sunt la prima "isprava" de acest gen. Romania a numit manageri privati si la alte companii care urmau sa fie vandute. Este o tactica a Guvernului sau o solutie de ultim moment?

Parerile analistilor financiari contactati de Business24 sunt impartite. Managerul privat, chiar daca este numit in functie in ultimul ceas, poate prezenta incredere in fata unui potential client. Pe de alta parte, el nu mai are timpul necesar pentru a face schimbari care se se reflecte in rezulatele financiare.

Rolul managerului: Cosmetizarea companiei in fata potentialilor cumparatori

Analistul economic Aurelian Dochia crede ca rolul unui manager privat este acela de a "cosmetiza" societatea in fata potentialilor investitori.

"In perioada aceasta managerul are un rol mai important decat isi inchipuie multi. Toate discutiile, toate prezentarile trebuie sa fie sustinute de un management care sa aiba un caracter profesional, pentru a da credidibilitate intregii operatiuni. Oricat de bun ar fi consultantul care intermediaza tranzactia si oricate eforturi ar face el, daca managementul nu face fata, tranzactia nu are sanse reale de reusita", a explicat Dochia pentru Business24.

Analistul recunoaste ca, la nivelul rezultatelor financiare, un manager privat nu mai poate face mari schimbari. In plus, eventualele schimbari nu ar conta foarte mult in analiza unui potential investitor, intrucat acesta ia in calcul raportarile pe o perioada mai lunga de timp.

"La nivel de rezultate financiare nu se mai poate face nimic. Chiar daca printr-un miracol s-ar imbunatati intr-o luna situatia, un investitor oricum analizeaza rezultate financiare pe o perioada de cativa ani ca sa vada cam la ce se poate astepta in viitor. In schimb, un management mai bun poate sa arate care este potentialul societatii", a adaugat Dochia.

Cosea: Managerul privat nu poate sa mai faca mare lucru

Parerea lui Dochia nu este impartasita si de Mircea Cosea, profesor de Economie, care crede ca numirea unui manager privat cu cateva luni inainte de vanzarea companiei nu va ajuta cu nimic.

"Nu poate sa faca mare lucru. In cateva luni nu poate sa faca aproape nimic. Cel mult sa aranjeze niste lucruri care convin unora sau altora dintre cei care se vor prezenta la oferta", a adaugat Cosea.

In plus, analistul financiar subliniaza si o serie de inadvertente in ceea ce priveste numirile pe care le-au facut autoritatile la CFR Marfa: membrii din CA au functii in aparatul de stat, iar managerii au mai colaborat cu aceasta companie.

"Nu stiu daca este un management chiar privat tinand cont ca membrii consiliului de administratie au functii in institutiile statului. Se stie ca o parte importanta din CFR Marfa este deja privatizata. Multe din activele ei apartin deja grupului condus de domnul Stoica.

Nu vad ce rost a avut aceasta schimbare. Ministrul Fenechiu a prezentat-o ca pe un rezultat la o promisune pe care a facut-o, o reusita, dar ea nu poate sa duca la rezultate bune chiar daca el avea intentii bune. Cred ca au bune intentii si competente, dar timpul este foarte scurt", a declarat Cosea pentru Business24.

Managementul privat de Romania

Ba mai mult decat atat, profesorul in economie explica faptul ca managementul privat din Romania nu are nimic in comun cu cel care se aplica in alte state si care si-a dovedit eficienta.

"Managementul privat pe care noi il instauram in Romania nu este un management privat adevarat. Un astfel de management ar trebui facut de institutii, de companii autorizate asa cum se intampla in alte tari. Sunt firme care preiau o companie de stat, o eficientizeaza si apoi o vand.

Ar trebui sa existe un proces foarte transparent de numire a acestora, o competitie foarte transparenta si bogata in ofertanti, insa rocada aceasta care se face intre cei care au mai fost si vin si pleaca, din punctul meu de vedere nu este ceea ce ar trebui sa fie", a declarat Mircea Cosea.

Ministerul Transporturilor se asteapta sa castige din vanzarea pachetului de 51% din actiunile CFR Marfa cel putin 268,75 milioane lei (61,5 milioane euro), suma rezultata dupa plata cheltuielilor legate de privatizare si programate in acest an la circa 22 milioane lei.

